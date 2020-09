Pago a Tale e Quale Show: l’ultima decisione su Serena Enardu

Grande svolta nella carriera di Pago. Dopo le esperienze nei reality show Mediaset Temptation Island Vip e Grande Fratello Vip l’ex marito di Miriana Trevisan è tornato a cantare. Tutto merito di Carlo Conti, che ha fortemente voluto Pacifico Settembre – questo il vero nome dell’artista sardo – nel cast della decima edizione di Tale e Quale Show. Fin dalla prima puntata, dove ha indossato i panni di Francesco Gabbani, il 49enne ha messo d’accordo pubblico e giuria e per le prossime settimane ha già promesso nuove performance scoppiettanti. Ma quando si parla di Pago non si può non tirare in ballo anche Serena Enardu: i due hanno dominato il piccolo schermo, i giornali e i siti web con la loro liaison travolgente e appassionante. L’ultima decisione di Pacifico sull’ex tronista di Uomini e Donne è chiara…

Tale e Quale Show: cosa ha deciso Pago su Serena Enardu

“Serena Enardu? Sono cose di cui non parlo più. Ho finito di mettere in piazza la mia vita privata, adesso è arrivato il momento di parlare della mia vita professionale. E dunque in questo momento di Tale e Quale Show”, ha dichiarato Pago al settimanale Nuovo Tv. La decisione dell’inteprete è evidente: basta parlare di gossip, della sua vita privata e della storia tormentata con Serena Enardu. Ma in che rapporti sono rimasti i due dopo il burrascoso addio avvenuto in seguito al lockdown? A chiarire la situazione ci ha pensato la stessa Serena che in una intervista al nostro portale ha fatto sapere che capita ogni tanto di sentirsi. Non solo: quando Pago è a Cagliari non rinuncia a un caffè e quattro chiacchiere con la sua ex compagna.

In che rapporti sono oggi Pago e Serena Enardu

Come spiegato dall’imprenditrice sarda a Gossipetv, Pago e Serena Enardu hanno oggi un rapporto disteso. I due sono tornati a sentirsi dopo un lungo periodo di silenzio. La gemella di Elga ha ammesso che ad aver rovinato la storia sono stati alcuni problemi legati alla quotidianità. Delle incomprensioni che nessuno dei due è riuscito a superare. Al contrario Pacifico Settembre ha parlato nei mesi scorsi di un terzo incomodo, l’ex tentatore di Temptation Island Vip Alessandro Graziani. Serena ha sempre negato, ribadendo che con il pallavolista c’è stata solo una bella amicizia.