Pago, la frase su Licia non piace: Panicucci interviene, Tonon attacca

Pago e Serena al GF Vip: la frase del cantante su Licia Nunez non piace

La frase di Pago su Licia Nunez al Grande Fratello Vip sta generando non poche critiche. Oggi a Mattino 5, Federica Panicucci torna a parlare con i suoi ospiti della storia d’amore di Pacifico e Serena Enardu. In particolare, la conduttrice manda in onda un filmato che vede il concorrente mostrare la sua gelosia. Scendendo nel dettaglio, Pago dichiara di essere geloso della vicinanza che c’è tra Serena e Licia. Sotto alcune coperte, in giardino, i due cercano di chiarirsi e il cantante espone tutti i suoi dubbi. Il gieffino sembra proprio non riuscire ad apprezzare il legame che si sta creando tra la Nunez e la Enardu. Pacifico, infatti, ricorda alla sua amata che Licia ama le donne, dunque potrebbe provarci con lei. Una gelosia infondata, a detta di molti. Su Twitter, infatti, sono tanti i telespettatori che si scagliano contro il cantante. Ma c’è una particolare parola che, invece, la Panicucci nota. Pago sottolinea a Serena che la Nunez è anche ‘pugliese‘ e la conduttrice non ne comprende il motivo.

Pago e la parola ‘pugliese’: Federica Panicucci interviene a Mattino 5

“Sono geloso di Licia. Ricordati che è pugliese, sono geloso perché è omosessuale”, dichiara nella giornata di ieri Pago a Serena, sotto le coperte in giardino. Nella Casa più spiata d’Italia, ogni parola viene ascoltata ovviamente dal pubblico. E sono tanti coloro che non hanno per nulla apprezzato l’atteggiamento del cantante, che durante la scorsa puntata ha nominato proprio la Nunez. Intanto, a Mattino 5, la Panicucci ci tiene a salutare tutti i telespettatori pugliesi, visto il riferimento fatto da Pago: “Pugliese come se fosse una colpa. Io vorrei salutare gli amici pugliesi”. Al momento, sono molte le polemiche che riguardano Pacifico e Serena, in particolare dopo la scorsa puntata.

Pago e Serena, polemiche: Raffaello Tonon duro sulla Enardu, Panicucci si dissocia

Nello studio di Mattino 5, gli ospiti sono convinti che, dopo l’entrata di Serena, Pago si sia un po’ spento. In tanti avrebbero dato per scontata la vittoria del cantante al Grande Fratello Vip, ma questo oggi sarebbe cambiato. Raffaello Tonon interviene poi in trasmissione dicendo la sua sulla coppia: “Io a lui lo conosco da tempo, è sempre stato un uomo brillante, qui si sta dimostrando pesante. Lei non mi piace per niente, come l’aglio nella meringa. Lei ha quest’aria da maga Circe”. Di fronte a queste parole, la Panicucci preferisce dissociarsi.