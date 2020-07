Pago dopo incontro Serena: “Mio figlio antidoto malattia”

Pago ha scritto una splendida dedica per suo figlio Nicola, col quale ha un rapporto speciale. Durante la quarantena, è riuscito a ricongiungersi con lui, passando del tempo assieme; in quel periodo era anche emersa la notizia della rottura con Serena Enardu. Che è ritornata a sorpresa nella sua vita. Ma non come fidanzata, lo teniamo a precisare. Pago continua a essere single e, col suo ultimo messaggio pubblicato su Instagram, si capisce bene che al momento è felice così. Anche senza la Enardu. I due continuano comunque a far chiacchierare, nonostante il Grande Fratello Vip sia terminato da mesi e sono davvero pochi i personaggi dell’ultima edizione che riescono a mantenere alto il livello di interesse da parte del pubblico. Loro sono in grado di mantenerlo altissimo! Cosa sappiamo adesso di questa coppia (scoppiata) e cos’ha voluto dire Pago con le ultime parole dedicate al figlio?

Figlio Pago, il messaggio che chiarisce ogni dubbio tra lui e Serena Enardu

L’incontro fra Pago e Serena Enardu c’è stato davvero. In pochi si sarebbero aspettati di vederli insieme, dopo l’ennesima rottura avvenuta qualche tempo fa. E invece hanno sorpreso ancora, ma Serena, prendendo per prima la parola, ha voluto specificare che non c’è nessun ritorno di fiamma. Hanno avuto una piacevole chiacchierata. Niente di più, niente di meno. L’ultimo messaggio pubblicato da Pago su Instagram (e dedicato al figlio) non fa altro che confermare che tra loro è davvero finito tutto. Suo figlio è la grande gioia della sua vita: “L’antidoto, la cura di ogni malattia, il mio sta senza pensieri, quel bicchiere sempre mezzo pieno”. Un rapporto speciale, tra padre e figlio, che nessuno potrà mai spezzare e che cresce giorno dopo giorno. Durante il Gf, qualcuno avrebbe pensato anche una nuova storia d’amore con Miriam Trevisan… Ma Pago è più single che mai. E anche con Serena non c’è stato più nulla da fare.

Pago e Serena Enardu news e gossip: cos’è successo prima e dopo l’incontro?

Serena Enardu e Pago hanno deciso di mantenere un rapporto civile. E non sappiamo se ci saranno altri incontri. Non ci meraviglieremmo se, dopo aver diviso le strade (e riscoperti loro stessi?), queste si dovessero ricongiungere… La Enardu, qualche giorno fa, ha fatto preoccupare i suoi fan dopo aver confessato di aver inalato acidi per le blatte e di essersi ritrovata gonfissima. Cos’altro scopriremo sul suo conto e su quello di Pago? Ci saranno presto nuovi gossip e sviluppi sul loro rapporto?