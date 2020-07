Pago e Serena si sono rivisti: cosa è successo tra i due

Nuovo colpo di scena nella tormentata relazione tra Pago e Serena Enardu. Dopo la burrascosa rottura di qualche settimana fa i due si sono rivisti in Sardegna. È stata la stessa ex tronista di Uomini e Donne a raccontarlo ai suoi follower su Instagram. La gemella di Elga ha chiarito subito che è stato un incontro in amicizia, un caffè e due chiacchiere per un maturo scambio di opinioni. Serena ha spiegato che Pago si trova sull’isola con il figlio Nicola e così ne ha approfittato per rivedere l’ex fidanzata. Un confronto in amicizia, come puntualizzato dalla Enardu, che l’ha definito molto soft. Nessun commento, almeno per ora, da parte di Pacifico Settembre, impegnato in questo periodo con la promozione del suo libro e un nuovo progetto discografico. Senza dimenticare gli impegni di padre: dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip il cantante vuole godersi il più possibile il bambino avuto dall’ex moglie Miriana Trevisan.

Serena Enardu racconta dell’incontro con l’ex fidanzato Pago

“La verità è che ci siamo presi un caffè, ci siamo fatti una bellissima chiacchierata con toni molto soft. Non è successo niente, ci siamo semplicemente scambiati delle opinioni dopo che è passato un po’ di tempo e con la testa un pochino più lucida, ci siamo detti un paio di cosa e nient’altro”, ha dichiarato Serena Enardu su Instagram. Che sia questo l’inizio per una nuova riappacificazione? Qualche tempo fa Pago non ha escluso un ritorno di fiamma con Serena visti i suoi trascorsi sentimentali. Pago si è sposato ben due volte con Miriana Trevisan e la relazione con la Enardu è stata piuttosto tormentata, con diversi tira e molla. Una storia ancora tutta da scrivere? Lo scopriremo solo vivendo…

Brutta disavventura per Serena Enardu: il racconto

Intanto Serena Enarud ha dovuto fronteggiare nelle ultime ore uno spiacevole imprevisto. La 43enne è stata vittima di un incidente domestico che, per fortuna, non ha portato a nulla di grave o eclatante. Dopo aver visto un insetto nella sua cucina, Serena ha deciso di eliminare il problema alla radice spruzzando medicinale disinfettante in tutta la casa. Tra acqua bollente e acido muriatico, però, i vapori hanno invaso l’ambiente e la Enardu ha avuto paura di essersi intossicata. Non ha dormito per tutta la notte e al risveglio si è svegliata stanca e gonfia.