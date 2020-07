Serena Enardu: “Gonfissima per aver inalato acido per blatte”

Notte da incubo, per Serena Enardu! Mentre seguiva con attenzione le vicende – e che vicende! – di Temptation Island, ha fatto un incontro che mai avrebbe voluto fare. Una blatta le ha tagliato la strada, facendola sprofondare nella disperazione. Sì, perché Serena, come ha ammesso su Instagram attraverso alcune storie, ha una seria fobia nei confronti di questi scarafaggi. Ha trascorso tutta la notte ad attuare una disinfestazione casalinga che le ha causato però dei problemi al risveglio. Serena si confida sempre coi suoi follower, che le danno consigli quando vengono richiesti: quest’oggi, per esempio, la Enardu ha chiesto letteralmente il loro aiuto perché vuole sconfiggere questa grande paura che non le ha fatto chiudere occhio stanotte. Ha un vero e proprio terrore nei confronti delle blatte ed è stata per ore e ore alla continua ricerca dell’ospite indesiderato. Serena ha chiesto ai suoi fan di capirla: è vero, è esagerata la sua reazione, ma bisogna considerare che è scaturita da una fobia non per niente irrilevante.

Serena Enardu, fobia devastante per le blatte: effetti negativi dopo aver inalato l’acido

Questa volta ha deciso di mettere da parte le parentesi sulla sua storia d’amore con Pago (ultimamente aveva fatto chiacchierare per delle esternazioni), parlando dell’incubo – reale – che ha vissuto questa notte. Ha avuto a che fare con una blatta che l’ha mandata in crisi, come ha raccontato su Instagram: “Ho una fobia molto importante per le blatte”. Questo l’ha spinta a utilizzare veleni e acidi che hanno avuto però una ripercussione negativa su di lei. Il risveglio non è stato dei migliori: “Ho finito alle quattro. Mi sono intossicata. Ero gonfissima. Ho inalato l’acido per blatte”. Ha anche spiegato che ha versato litri e litri di acqua calda nei tubi per evitare che spuntassero altri scarafaggi.

La richiesta di Serena Enardu ai suoi fan: vuole sconfiggere la sua fobia

Ora Serena Enardu può riposare. Ha spiegato di aver trovato la blatta morta sotto a una tubo, ma la paura resta. Si è rivolta allora ai suoi follower, chiedendo loro se sono a conoscenza di metodi che aiutano a ridurre le fobie. Qualcuno sicuramente la criticherà, ritenendo esagerato tutto quello che ha fatto, ma Serena ha tenuto a precisare che la sua è una reale paura che si porta dietro da tantissimo tempo e che non è riuscita mai a superare. Ora spera che l’incubo non si ripeta e che possa fare, questa notte, sogni tranquilli senza la presenza di altri scarafaggi.