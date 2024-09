Pagellone tv: Merlino copiona 3, De Martino ‘treno’ 9, Luzzi al GF 8

Pierluigi Diaco e il suo staff hanno deciso di ingaggiare nel cast di Bellama’ Giacomo Bettarini, il figlio di Stefano e Simona Ventura. Tra 4mila curriculum, guarda a caso, chi lavora alla trasmissione è stato colpito proprio da quello del “figlio di”. Diaco ha commentato dicendo che Giacomo “è attraversato dalla rabbia” perché nutre il desiderio di affrancarsi dall’essere visto come appunto “il figlio di”. Beh, quale scelta migliore che provare ad andare in tv e beccarsi del raccomandato. Il giornalista ha ammesso che l’avere genitori vip “ovviamente fa titolo”, ma che comunque Giacomo “sarà trattato come tutti gli altri”. E ci mancherebbe viene da dire. Già è stato preso per non si sa quali particolari qualità se non l’essere arrabbiato, ci manca soltanto che abbia pure un trattamento di favore. Voto all’intera faccenda 2!

Myrta Merlino è tornata alla guida di Pomeriggio 5. I dati di ascolto continuano ad essere tutt’altro che rosei. Cosa si è pensato per risollevare lo share rispetto allo scorso anno? Di piazzare un tavolo con gli opinionisti, copiando La vita in diretta. Alla faccia dell’originalità, voto 3!

Niente da fare per Noos – L’avventura della conoscenza. Nonostante la Rai abbia provato a piazzarlo in un giorno con meno concorrenza, il programma ha floppato. L’ultima puntata in onda lo scorso giovedì ha avuto solamente 1.6 milioni di spettatori e l’11.7% di share. Il trambusto relativo alla programmazione non ha giovato, ma c’è anche da riflettere sull’appeal del prodotto. Voto 5!

In Onda (La7) continua a volare negli ascolti. Il botto lo ha ottenuto venerdì sera con 1.642.000 spettatori e il 9.4%. Motivo? Chi lavora al programma è riuscito a realizzare la prima intervista televisiva a Maria Rosaria Boccia, la mitologica ex amante di Sangiuliano. Voto 7! (Non per quanto detto dalla Boccia, ma per i risultati di In Onda).

Beatrice Luzzi sarà la nuova opinionista del Grande Fratello. Andrà ad affiancare Cesara Buonamici. Sulla carta una scelta azzeccata visto che la giornalista, con i suoi toni soporiferi, ha bisogno di un contraltare peperino. E chi meglio dell’attrice che lo scorso anno ha dimostrato di sapere tenere in piedi per mesi tante dinamiche del reality più spiato d’Italia? Acquisto azzeccato, voto 8!

L’atteso esordio di Stefano De Martino ad Affari Tuoi è finalmente arrivato. Il conduttore campano se la sta cavando egregiamente e infatti anche gli ascolti gli sorridono. Nel quiz show si è ambientato che è una meraviglia. La Rai, stavolta, ci ha visto giusto e ha fatto bene ad azzardare piazzando il talentuoso 34enne campano alla guida di un suo gioiello. De Martino non ha fortunatamente il piglio di chi vuole strafare, è misurato, familiare e disinvolto al punto giusto. Voto 9!