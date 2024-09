Ascolti tv: Annalisa-Noos, una batosta pesante. De Martino un treno

Ascolti prime time di giovedì 5 settembre 2024 – Scontro interessante tra le ammiraglie, con la netta vittoria di Canale 5 su Rai 1. Caporetto per Noos – L’Avventura della Conoscenza che chiude molto male: 1.601.000 spettatori pari all’11.7% di share. Numeri da flop. Meglio, anche se non brillantissimo, Annalisa – Tutti in Arena: 2.203.000 spettatori con uno share del 16.5%.

Terza piazza per Italia 1 che con Oblivion ha avuto 989.000 spettatori (6.8%). Bene anche La7 che con In Onda – Prima Serata ha informato 943.000 spettatori (5.9%). Quindi Rete 4: Non si ruba a casa dei ladri ha radunato 840.000 utenti (5.7%). Su Rai 2 le Paralimpiadi 2024 hanno ottenuto 721.000 spettatori (4%). Rai 3, con I figli degli altri, ha radunato 773.000 utenti (4.9%). A chiudere Tv8, che con …e alla fine arriva Polly ha totalizzato 509.000 spettatori (3.3%), e Nove, che con Only Fun – Comico Show ha convinto 492.000 spettatori (3.3%).

Access Prime Time e Preserale: De Martino continua a volare

Stefano De Martino è un treno su Rai 1 con Affari Tuoi e continua a far volare gli ascolti: 4.320.000 spettatori (23.3%). Quasi doppiato Canale5 che con Paperissima Sprint ha totalizzato 2.423.000 spettatori (13.1%).

Nel preserale da segnalare che Pino Insegno è riuscito finalmente a sfondare i 3 milioni di telespettatori su Rai1. Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.147.000 spettatori (18.9%), mentre Reazione a Catena ha fatto giocare 3.133.000 spettatori (22.2%). Battuto canale Canale5. La Ruota della Fortuna ha comunque ottenuto buoni dati: prima parte 1.735.000 spettatori (16.9%), seconda 2.461.000 utenti (18.5%).

Ascolti tv pomeriggio: leggera crescita per Myrta Merlino

Su Rai1 Che Dio ci Aiuti ha avuto 1.110.000 spettatori (9.9%) nel primo episodio e 1.123.000 utenti (12.2%) nel secondo episodio. Estate in Diretta ha ottenuto 1.575.000 spettatori (18.3%), confermandosi leader di fascia. Su Canale5 Beautiful ha radunato 2.197.000 spettatori (17.9%), Endless Love ne ha avuti 2.153.000 (18.7%), My Home My Destiny 1.748.000 (17.8%), La Promessa 1.662.000 (19.8%). A seguire Pomeriggio Cinque che ha registrato una leggera crescita rispetto ai giorni precedenti. Myrta Merlino ha avuto 1.298.000 spettatori (16.5%) nella prima parte e 1.255.000 utenti (14.8%) nella seconda parte. Nei saluti 1.171.000 persone all’ascolto e il 12.5%.

Ascolti tv giovedì 5 settembre 2024: il mattino

Nello scontro mattutino, Unomattina Estate su Rai 1 ha informato 799.000 spettatori con il 17.2%, mentre Mattino Cinque News su Canale 5, guidato dal tandem Panicucci-Vecchi, ha avuto 744.000 utenti con il 17.2% nella prima parte e 773.000 spettatori con il 17.3% nella seconda parte.