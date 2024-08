Pagellone tv: Gf cast 4, taglio Marcuzzi 2, Maria e il ‘ranocchio’ 10

Bufera su Elisa Di Francisca, ex campionessa olimpionica che, commentando l’intervista della 19enne Benedetta Pilato, se ne è uscita con un “ci è o ci fa?” e un “rabbrividisco”. E perché mai è rabbrividita? Perché la ragazza ha detto di essere “troppo contenta” per il quarto posto centrato nella gara dei 100 rana delle Olimpiadi di Parigi, con il bronzo sfumato solo per un centesimo. Per la Di Francisca a quanto pare non è tollerabile che una persona possa essere felice senza avere centrato la medaglia. Ovviamente e giustamente, per quanto dichiarato, è stata sommersa dai biasimi. Alla faccia della sportività e della solidarietà verso i giovani e le donne. Voto 0!

A chi verrebbe mai in mente di proporre su una rete ammiraglia un programma in replica che già aveva faticato su una rete minore? Alla Rai. Ovviamente è finita come era più che prevedibile: quello show, per via degli ascolti disastrosi, è stato cancellato. Trattasi di Boomerissima di Alessia Marcuzzi che già su Rai Due aveva ottenuto numeri tiepidi. Naturalmente in replica su Rai Uno è sprofondato. Ai vertici non è rimasto altro da fare che correre ai ripari e levarlo dal palinsesto. Quali logiche seguono a Viale Mazzini per la programmazione? Mistero, voto 2!

I ben informati assicurano che al Grande Fratello in partenza a settembre sarà dato seguito al triangolo creatosi a Temptation Island tra Lino Giuliano, Maika Randazzo e Alessia Pascarella. Alla faccia delle novità e dell’anti trash. AAA cercasi nuove idee, voto 4!

Milly Carlucci ha deciso di ingranare la quinta con il cast di Ballando con le Stelle. In pista ci sarà Federica Pellegrini, ufficializzata nei giorni scorsi. Con lei altri pezzi da novanta come Bianca Guaccero, Nina Zilli, Sonia Bruganelli, Luca Barbareschi, Furkan Palali e Massimiliano Ossini. A questi vanno aggiunti i Cugini di Campagna, Alan Friedman, Francesco Paolantoni e Federica Nargi. Tanta roba, ai nastri di partenza senza dubbio un ottimo parterre di concorrenti. Voto 8!

Maria De Filippi, intervistata da Rudy Zerbi a Radio Deejay, tanto per cambiare ha dato l’ennesima lezione sulla tv e sul cosa voglia dire avere il valore dell’umiltà unito a un senso di acuta pragmaticità: “Io regina del sabato sera? Questo titolo me lo avete dato voi, poi dipende sempre da chi hai dall’altra parte. È un attimo che cadi dal trono. In un secondo sei principessa, poi suddita poi boh.. ranocchio. Il declino capita a tutti quelli che lavorano in televisione e quando vai giù, vai giù”. Tutto chiaro? Voto 10