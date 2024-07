Caso Pilato, scuse non bastano: gogna mediatica per Di Francisca

Oggi, martedì 30 luglio 2024, nella piscina olimpionica di Parigi è scoppiata una controversia così grande da richiamare l’attenzione dell’ex campionessa di nuoto Federica Pellegrini. La giovane nuotatrice Benedetta Pilato, appena diciannovenne, ha partecipato con grande gioia e felicità alle Olimpiadi di Parigi, riuscendo a conquistare un onorevole quarto posto nei 50 metri rana. Nonostante la delusione di non salire sul podio, Pilato ha anche attirato le critiche di Elisa Di Francisca, ex eccellenza della scherma italiana.

Cos’ è successo tra Benedetta Pilato e Elisa Di Francisca

Che la Rai ultimamente stia facendo cilecca, è ormai cosa certa. Nella giornata di oggi, al termine di una gara di nuoto che vedeva protagonista la nostra Benedetta Pilato, l’inviata da Parigi, Elisabetta Caporale, ha spiazzato gli spettatori per il tono con il quale ha chiesto alla ragazza se fosse veramente felice del suo quarto posto.

“Ci ho provato fino dal primo metro – ha esordito Benedetta al microfono di Rai Sport – ma sono lacrime di gioia ve lo giuro, è stato il giorno più bello della mia vita!” “Ma sei felice? – ha ribattuto Caporale – Ci aspettavamo il podio…”

L’osservazione infelice è stata solo un preludio all’esternazione ancora più grave di Elisa di Francisca, che ha certamente infastidito non solo Benedetta, ma anche l’intero web. L’ex campionessa schermitrice ha commenta così l’intervista alla giovane sportiva:

Non mi far parlare, io non ci ho capito niente, non so se ci fa o ci è. Non c’ho capito niente. Ma lei c’è rimasta male, obiettivamente è rimasta male, è impossibile, non può essere contenta. Cioè ‘non ci credevo’, è assurdo, surreale questa intervista, devo essere sincera. Non voleva andare sul podio e allora che c’è andata a fare? Rabbrividisco. Fatene un’altra di intervista per capire cosa voleva dire, servono i sottotitoli. Io non l’ho capita.

L’ira del web e le scuse pubbliche

Di fronte alle parole di Elisa, il web si è scatenato. Su X, su Facebook, su Instagram, gli utenti in massa hanno difeso Benedetta. Sono in evidenza gli account che scrivono commenti pesanti sull’accaduto.

#elisadifrancisca indisponente sia per il contenuto che per la forma. Imbarazzante il livello dei conduttori Rai. Proseguo la visione su Eurosport.

E ancora:

Da ex atleta olimpica dovrebbe vergognarsi, lo sport non deve essere solo medaglie e premi, ma emozioni, felicità e soddisfazioni

Il rischio per la Rai, oltre alla figuraccia fatta da Caporale e Di Francisca, è proprio quello di perdere telespettatori che, indispettiti, potrebbero migrare su Eurosport o altri canali.

Travolta dalla bufera mediatica, l’ex campionessa si è messa in contatto con la 19enne per porgere le proprie scuse. “Lungi da me giudicare le sconfitte – ha dichiarato l’ex fiorettista all’ANSA – Quella frase è infelice, ma io son così, senza filtri. Non conoscevo la sua storia, non capivo cosa volesse dire: al telefono ho spiegato, lei ha detto la sua. Vorrei incontrarla, dopo i Giochi”.

Federica Pellegrini interviene in difesa di Pilato

È proprio l’ex campionessa olimpica, Federica Pellegrini, ad aver preso le difese di Benedetta Pilato, con un post su Instagram che non lascia dubbi:

A volte un quarto posto anche se per poco è il nostro sogno più grande!! Perché?! Perché Benny alla prima Olimpiade uscì in batteria e ieri sera si presentava con il settimo tempo!!

È di poche ore fa però il commento del padre di Benedetta, che ha cercato in tutti i modi di difendere la figlia, aggredita verbalmente da un commento ignorante e leggero della Di Francisca. Il genitore, ferito, ha scritto in un post su Facebook: