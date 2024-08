L'”altra” Maria De Filippi: “Firme false, sos psicologa e videogiochi”

Misurata, calma, acuta, sempre con la parola giusta al momento giusto: siamo abituati a vederla così, in tv, Maria De Filippi. Sulla sua vita fuori dagli studi del piccolo schermo si sa poco o nulla. Per lei la privacy è una questione seria e prende tutte le precauzioni per far sì che non venga intaccata. Se proprio desidera far scoprire lati suoi inediti, ci pensa lei stessa a rivelarli, come accaduto nelle scorse ore, quando è stata ospite dall’amico Rudy Zerbi su Radio Deejay. Nel corso della chiacchierata ha spiegato una serie di aspetti che la riguardano e che il pubblico non conosce. Ad esempio in pochi si sarebbero immaginati che è un’amante dei videogiochi, che a scuola è stata un terremoto arrivando a falsificare le firme e a beccarsi 7 in condotta e che avrebbe bisogno di uno psicologo (questo almeno è ciò che lei stessa ha raccontato).

“Queen Mary” ha cominciato a snocciolare racconti relativi a quando era una alunna, tutt’altro che modella: “A scuola copiavo tanto e ho avuto anche 7 in condotta. In classe mi sedevo all’ultimo banco, facevo casino. Falsificavo le firme e mi giustificavo, anche perché mia mamma il pomeriggio faceva ripetizioni e la mattina si occupava di casa per cui al colloquio andava ogni 3 mesi. Con l’università ho studiato perché mi piaceva molto, ero una secchiona”. E infatti si è laureata con lode in Giurisprudenza. Poi ha conosciuto Maurizio Costanzo ed è iniziata la sua avventura in tv dove si è imposta in modo debordante.

Tutti coloro che hanno lavorato con lei dicono la stessa cosa, ossia che Maria De Filippi abbia un’innata capacità di osservare, ascoltare e capire al volo le situazioni. Non a caso in molti la descrivono come una sorta di psicologa prestata al piccolo schermo. Mai pensato in passato di tentare la strada della psicologia?

“No, inizialmente volevo fare medicina per fare il chirurgo. La psicologa non sarei in grado, ne avrei bisogno io tutti i giorni. Ascoltare è diverso da saper risolvere. Ho imparato ad ascoltare fin da piccola perché in casa non potevo parlare perché ero l’ultima, lì ho imparato. Sul lavoro spesso sto in silenzio, ma nelle situazioni normali intervengo subito”.

Spazio poi al concetto di ‘regina della tv’, come spesso viene descritta. Non è un’etichetta che le hanno regalato. Semplicemente viene così soprannominata perché tutto ciò che tocca a livello professionale diventa oro colato sul fronte ascolti. Amici, C’è posta per te, Tu si que vales, Uomini e Donne, Temptation Island – giusto per citare gli ultimi show che ha gestito – sono stati un successone. Guai però a dire a “Queen Mary” che si può vivere di ‘rendita’:

“Io regina del sabato sera? Questo titolo me lo avete dato voi, poi dipende sempre da chi hai dall’altra parte. È un attimo che cadi dal trono. In un secondo sei principessa, poi suddita poi boh.. ranocchio. Il declino capita a tutti quelli che lavorano in televisione e quando vai giù, vai giù”.

Maria ha poi narrato in che modo trascorre l’estate. Cosa fa di bello oltre a lavorare? Sta in compagnia di amici e familiari. Pure in questo caso non sa stare ferma. Infatti è lei a gestire le vacanze anche per gli altri: “Solitamente non litighiamo. Io organizzo la vita degli altri, forse loro si lamentano. Ma non mi dicono niente. Qualche esempio? Burraco e padel per mio fratello, lui ha sempre più esigenze, devo accontentarlo. Devo pensare ai cani, a farli camminare, a non farli bagnare troppo.. Sono queste le mie priorità”.

Infine una confessione alquanto curiosa: “Mi piacciono i videogiochi. Sì, ci sono dei momenti in cui io gioco e faccio finta di avere tante cose da fare ma in realtà sono a giocare. Non faccio nulla di male, mi piacciono”.