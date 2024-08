De Filippi sui tormentoni estivi: “Con tutto il rispetto per Gaia, ma…”

Anche in estate Maria De Filippi non abbandona il suo pubblico. Mentre si riposa in vacanza a Rimini, la regina della tv ha fatto un salto dal suo amico Rudy Zerbi, rilasciando un intervista a Radio Deejay. Nel corso della lunga chiacchierata con l’insegnante di Amici, Maria ha scherzato su carriera e vita privata, oltre a prendere anche piccole lezioni di radio dal collega. Tra un brano e l’altro, la conduttrice di C’è Posta Per Te ha anche parlato di musica, dicendo la sua sui tormentoni che popolano le nostre radio.

Chi sente la mancanza estiva della De Filippi non deve temere. La conduttrice è stata ospite oggi di Rudy Zerbi nel suo programma su Radio Deejay, dove ha risposto a numerose domande poste dagli ascoltatori. Tra queste, sicuramente, risaltano quelle dedicate ai suoi programmi televisivi, soprattutto al successo di Amici.

Essendo in radio infatti, si fa presto a rendersi conto che tanti dei talenti che si ascoltano attualmente sono sbocciati proprio nella scuola più famosa d’Italia.

La De Filippi ha parlato dello stretto legame che molte volte si forma tra lei e i protagonisti del programma, rivelando che nei primi anni era addirittura stupita quando scopriva che i successi dei suoi allievi venivano riprodotti in radio.

La prima volta mi ha fatto un grande effetto […]. Ho chiamato Marco Carta e gli ho detto “Ti sto sentendo in radio per la prima volta” ed ero tutta gasata. Sono contenta, con tanti di loro sono rimasta tanto in contatto e mi raccontano i loro progetti. Oggi pomeriggio ad esempio vedo Ricky che non vedo da una vita.

“E’ uno scacciapensieri”: De Filippi sulla musica di oggi

Un altro tema trattato poi, è stato quello dei tormentoni estivi. Come sappiamo infatti, ogni anno diventano sempre di più e in gran parte sono rilasciati proprio dai beniamini di Maria. Riguardo tali canzoni, la De Filippi non fa mistero di ascoltarle.

Tuttavia ha spiegato che la musica che è di moda oggi – come Sesso e Samba di Tony Effe e Gaia – è fatta per “non pensare troppo“, soprattutto se la si paragona a quella del passato. Le parole di Maria a Radio Deejay:

Se senti le canzoni che vanno adesso, da Sesso e Samba ad altre, secondo me c’è tanta voglia di evasione e di non pensare troppo. Un certo tipo di musica pop – come Ultimo e Tananai – copre un buco che prima o poi, secondo me, diventa voragine. Ma a volte la musica appartiene anche ai tempi che uno vive. Con tutto il rispetto per Tony Effe e Gaia, soprattutto Gaia, non ti fa pensare. È uno scacciapensieri. Se prendi una canzone – parlo dell’epoca mia – di De Gregori ti fa pensare. E a volte non hai tanta voglia di pensare.

La conduttrice ritiene quindi che i brani di una volta celassero dei significati più profondi, che fanno riflettere coloro che li ascoltano. Nonostante questo però, a differenza del pensiero di alcuni big della musica, è chiaro che Maria apprezzi tale cambiamento nell’industria musicale, a cui contribuisce proprio con il suo Amici.