Pagellone tv, gaffe e sparate: Gregoraci 1, Smith 2, Semprini 4

“Non oso pronunciarmi” sulla conduzione di Ilary Blasi a Battiti Live. Lo ha detto Elisabetta Gregoraci a Novella 2000 quando le è stata fatta una domanda sullo show da cui è stata fatta fuori proprio per far posto all’ex moglie di Totti. Battiti Live quest’anno è andato bene, l’ex di Briatore poteva pure fare un complimento alla collega, altro che “non mi pronuncio”. Un’occasione persa, voto 1!

Carolyn Smith, al magazine Mio, ha così risposto quando le è stato chiesto se avesse letto “Il vaso di pandoro”, il libro inchiesta di Selvaggia Lucarelli sui Ferragnez: “Non ho avuto tempo di leggere il libro di Selvaggia Lucarelli. Il mio calendario è già pieno e preferisco dedicarmi a letture che migliorano me stessa. Non mi interessano le critiche, i pettegolezzi e le diatribe tra vip, quando l’uno vuole attaccare l’altro. Di conseguenza non posso neppure commentare, perché non so nulla a riguardo e non voglio sapere“. Evidentemente la coreografa non ha ben capito di cosa parla il libro. Non è una questione di pettegolezzi, bensì un’analisi ben fatta e acuta con interessanti sfumature sociologiche. Carolyn stavolta l’ha fatta fuori dal vaso, voto 2!

La casa di produzione Fremantle, la stessa casa che lavorava al Carramba d’ursiano, starebbe contattando autori e inviati dei contenitori informativi delle reti principali Rai e Mediaset. Motivo? Lo svela DavideMaggio: proporre un programma molto simile a Vita in Diretta e Pomeriggio Cinque che naturalmente dovrebbe essere condotto da Barbara d’Urso dal prossimo settembre sul Nove. Peccato che Discovery avrebbe escluso una simile dinamica. Insomma, c’è chi davvero sta provando a far rientrare in tv ‘Barbarella’, ma i piani alti di Warner Bros sembra che non ne vogliano sapere. Eppure l’ex Lady Cologno da mesi, sui social, lascia intendere che tornerà sul piccolo schermo con un suo show. Al momento (e quasi tutti hanno ormai presentato i palinsesti), di lei nessuna traccia. Non sempre fa bene autopromuoversi, si rischia poi di fare figure non eccezionali. Voto 3!

Anche i migliori sbagliano. Il sempre attento Gianluca Semprini, a Estate in Diretta, nel ricordare Piero Angela a due anni esatti dalla sua morte, è riuscito a inanellare due gaffe in tempo record. Prima, parlando con Nunzia De Girolamo, ha annunciato un servizio per commemorare “Alberto Angela”. Naturalmente Alberto è vivo e vegeto, e sta benone per fortuna. Poi è scivolato sulla data del decesso del divulgatore: “Facciamo un ricordo a un anno dalla sua scomparsa e poi ne parliamo qui in studio”. Gianluca, due anni, non uno. Piero Angela è deceduto il 13 agosto 2022. Proprio vero che il caldo da alla testa, voto 4!

Quella vecchia volpe di Milly Carlucci è riuscita ad arruolare per Ballando con le Stelle quel fustaccio di Tommaso Marini, fresco di Olimpiadi. A Parigi non ha brillato, chissà se riuscirà a splendere in pista. Senza dubbio il ragazzo buca lo schermo e promette bene anche davanti alle telecamere oltreché in pedana. Lo spadaccino va ad aggiungersi ad altri pezzi da novanta quali Furkan Palalı, Sonia Bruganelli, Luca Barbareschi, Bianca Guaccero, I cugini di Campagna, Alan Friedman, Federica Pellegrini, Massimiliano Ossini, Nina Zilli, Federica Nargi e Francesco Paolantoni. Un cast senza dubbio importante, voto 8!