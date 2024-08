Carolyn Smith, attacco “ignorante” e gratuito a Lucarelli: la reazione

Tra Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli non c’è mai stato un gran feeling, per usare un eufemismo. A Ballando con le Stelle e in diverse interviste, le due giurate in forza a Milly Carlucci si sono punzecchiate in più occasioni, a volte anche in modo alquanto piccato. A circa un mese dall’inizio della nuova edizione del talent show ‘stellato’ di Rai Uno, poteva mancare l’ennesimo catfight? Naturalmente no. A dare fuoco alle polveri, in maniera piuttosto gratuita, è stata la coreografa britannica che è stata intervistata dal magazine Mio.

L’ex danzatrice, quando le è stato chiesto se avesse letto il libro di Selvaggia Lucarelli sul declino dei Ferragnez, ha risposto negativamente, rivelando di non averlo né comprato né sfogliato. Fino a qui, nulla di male. Il problema è ciò che ha detto dopo per motivare la sua replica:

“Non ho avuto tempo di leggere il libro di Selvaggia Lucarelli. Il mio calendario è già pieno e preferisco dedicarmi a letture che migliorano me stessa. Non mi interessano le critiche, i pettegolezzi e le diatribe tra vip, quando l’uno vuole attaccare l’altro. Di conseguenza non posso neppure commentare, perché non so nulla a riguardo e non voglio sapere”

Capito? Secondo Carolyn Smith, il libro “Il vaso di Pandoro. Ascesa e caduta dei Ferragnez“, è un lavoro di pettegolezzi e diatribe tra vip. Sì, è proprio evidente che non lo abbia letto. Ed è altrettanto palese che non abbia ben compreso di che cosa parli l’inchiesta perché non si tratta affatto di una storia di gossip e chiacchiere, bensì di un’opera di pregevole fattura che spiega le dinamiche sotterranee e torbide del mondo degli influencer. Insomma, la prima parte della risposta della coreografa poteva anche starci, la seconda è da dimenticare e alquanto ignorante, nel vero senso del termine. Chiaro che la Smith ignori il contenuto e i concetti del libro, altrimenti avrebbe dato una motivazione differente alla sua risposta.

La reazione di Selvaggia Lucarelli

E la Lucarelli come ha preso il ‘graffio’ della collega di giuria a Ballando con le Stelle? Con filosofia e un pizzico di sarcasmo. Tra le sue Storie Instagram, dopo aver postato un articolo che riportava il titolo “Carolyn Smith contro Selvaggia Lucarelli”, la giornalista si è limitata ad un ironico e pungente “e puntuale come ogni anno”, impreziosito da una faccina che ride a crepapelle. Selvaggia ha così voluto sottolineare come a cadenza piuttosto regolare riceva delle bordate dall’ex coreografa.

Tornando all’intervista rilasciata a Mio, la Smith ha parlato anche di due volti che spera di poter vedere in pista a Ballando con le Stelle 2024, Di chi si tratta? “Vorrei Barbara d’Urso e Massimo Ranieri”.