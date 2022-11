Ballando, Selvaggia Lucarelli vs Carolyn Smith: adesso è guerra

Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith non si stanno particolarmente simpatiche. Non che ci volesse un genio per capirlo, ma è evidente alla luce degli ultimi sviluppi che all’interno della giuria di Ballando con le stelle si siano venute a creare una serie di dinamiche particolarmente gustose e intriganti che vedono al centro le due primedonne.

Da un lato c’è la giurata storica di Ballando, apprezzatissima coreografa e fiore all’occhiello della trasmissione, capace di dare sempre precisi giudizi prettamente tecnici. Dall’altro c’è la giornalista di Domani, nota per il suo caratterino, che da sempre in giuria basa i suoi giudizi più sulle prime impressioni e sul sentimento piuttosto che sulla tecnica (di cui non è esperta).

Proprio su questo campo, da tempo, si sta svolgendo la sfida fra le due, che in questa edizione di Ballando è emersa in più di un’occasione concretizzandosi in scontri in diretta anche piuttosto duri. L’ultimo in ordine di tempo è avvenuto lo scorso 4 novembre, quando le due si sono beccate riguardo al giudizio dell’esibizione di Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca.

Carolyn Smith, in questi giorni, non se n’è certo rimasta zitta. Il membro della giuria ha concesso in particolare un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, nel corso della quale si è “permessa” di sparlare di Selvaggia Lucarelli e di Lorenzo Biagiarelli. Va detto che le parole della ex ballerina sono state molto ben pesate e sono state in qualche modo esasperate da alcuni titolisti.

Carolyn Smith, infatti, si è semplicemente permessa di dire che Selvaggia Lucarelli non può insegnare agli altri le regole del ballo, trattandosi di una giornalista e non di una professionista. Riguardo al compagno Lorenzo Biagiarelli, invece, ha semplicemente espresso un parere personale, senza però essere troppo velenosa.

In ogni caso, tanto è bastato alla Lucarelli per sentirsi offesa. La giornalista ha ripreso in una Instagram Stories gli ultimi titoli apparsi su alcune testate online, rispondendo in maniera acida alla collega. “Quanta eleganza nello sparlare di colleghi e concorrenti a gara aperta, davvero. Una vera signora” ha scritto la giornalista, riportando alcuni virgolettati della Smith. Non c’è che dire, per le prossime puntate di Ballando sono in arrivo scintille.