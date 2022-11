La giudice inglese ha parlato in una nuova intervista del rapporto che ha con la collega giornalista, che spesso in questa edizione l’ha fatta arrabbiare

Carolyn Smith, la coreografa inglese da anni membro fisso della giuria di Ballando con le stelle, si è raccontata di recente in una nuova intervista esclusiva concessa a Tv Sorrisi e Canzoni. Al magazine diretto da Aldo Vitali, la ballerina ha parlato della sua esperienza in questa edizione del programma di Rai Uno, caratterizzato forse persino più di altri anni da polemiche e casi clamorosi.

Carolyn Smith, d’altra parte, di storie da raccontare ne avrebbe e pure parecchie. Il giudice siede al tavolo di Ballando ormai dal 2007, ma sembra che in questa edizione in particolare abbia rischiato di farsi saltare i nervi in più di un’occasione. Facendo un bilancio dell’edizione attualmente in corso, Smith ha commentato:

“Tutto sommato bene, anche se devo ammettere che ogni tanto durante le pause pubblicitarie devo meditare. Inspiro a fondo, trattengo e poi butto fuori l’aria per eliminare la negatività, perché non voglio litigare.”

Non c’è dubbio rispetto al fatto che uno degli elementi di maggior disturbo di questa edizione per Carolyn Smith sia Selvaggia Lucarelli. In più di un’occasione, la giornalista ha in qualche modo stuzzicato la coreografa, lanciandosi in discorsi che hanno messo a dura prova il suo aplomb inglese. Parlando della collega, Carolyn Smith si è limitata a commentare:

“Mi fa sorridere quando Selvaggia entra nel merito dei miei giudizi tecnici. […] è un po’ come se correggessi a lei la grammatica italiana. Non mi permetterei mai, perché non ho studiato la lingua a scuola.”

Caroly Smith ha anche avuto modo di dare un suo personale giudizio al fidanzato della Lucarelli, Lorenzo Biagiarelli, l’ultimo eliminato in ordine di tempo dalla trasmissione. Sul cuoco, che spesso ha fatto un po’ la figura dello spocchioso, la giudice ha dichiarato:

“Io non ho visto la sua anima. Ha fatto bene coreografie anche difficili, ma come un “compitino”. E una volta sono sbottata: mi fa arrabbiare quando si parla di lui solo perché è il fidanzato di Selvaggia.”

La coreografa originaria di Glasgow ha anche avuto la possibilità di esprimersi su Tv Sorrisi e Canzoni sul tanto discusso caso di Enrico Montesano, che durante le prove ha sfoggiato una maglietta fascista della Decima Mas (un corpo militare indipendente, della Marina Nazionale Repubblicana della Repubblica Sociale Italiana) ed è stato espulso dal programma insieme alla ballerina Alessandra Tripoli. A riguardo, Carolyn Smith si è limitata a commentare: “Non conosco la vicenda storica della Decima Mas, ma sono certa che la Rai ha preso la decisione giusta”.

Nessun commento particolarmente critico, per il resto, in merito alle posizioni dichiaratamnente no vax di Enrico Montesano. A proposito, Carolyn Smith ha voluto applicare una linea non diversa da quella di Milly Carlucci. Qui il suo commento in merito:

“Io ho appena fatto la quarta dose insieme con il vaccino antinfluenzale, ma se devo giudicare una performance il mio cervello esclude automaticamente la persona e le sue opinioni.”

Sempre su Montesano, Carolyn Smith si è sentita in dovere di mettere i puntini sulle i rispetto al fatto che fosse certamente uno dei concorrenti più promettenti di questa edizione (“Tra i più dotati, molto agile per la sua età, ed espressivo” ha aggiunto).