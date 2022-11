Lorenzo Biagiarelli in lacrime da Serena Bortone. Ospite a Oggi è un altro giorno, lo chef nonché concorrente di Ballando con le Stelle ha parlato ampiamente del suo percorso nel talent show di Rai Uno e del legame con la compagna Selvaggia Lucarelli. Spazio anche al rapporto con la sua maestra, Anastasia Kuzmina, anch’ella presente in qualità di ospite del talk pomeridiano dell’ammiraglia della tv di stato. Le frizioni tra l’allievo e la danzatrice professionista sono evaporate: oggi i due remano nella stessa direzione e hanno trovato quel feeling che era mancato nelle prime settimane di Ballando.

“Non credo nell’amore sofferente, nel dolore, non funziona così nella vita quotidiana. Quel tipo di amore va bene nella letteratura”. Così ha esordito il cuoco, dopo che la Bortone gli ha domandato se fosse incline a vivere love story tempestose. Si è poi passati a parlare di Ballando. Che cosa lo ha spinto ad accettare? “Selvaggia mi ha convinto e mi ha detto “perché no?”, io ci ho riflettuto e appunto mi sono detto “perché no?””. Nella prima puntata, la giornalista, tra i giurati del talent, è scoppiata a piangere dopo l’esibizione del compagno. “Non mi aspettavo che si commuovesse, probabilmente ha condiviso con me l’emozione di essere sbarcato su un palcoscenico così importante”, ha spiegato Biagiarelli.

La Bortone ha poi portato il discorso sulle critiche provenienti dai social. La Lucarelli da anni è bersagliata dagli haters, Lorenzo lo è stato di recente, proprio per via della sua partecipazione nella trasmissione di Milly Carlucci. “Io non so come faccia, avrei già smesso – ha dichiarato in merito ai tanti haters che si scagliano contro Selvaggia -. Dopo tre puntate di Ballando mi sono arrivati insulti. Per lei è sempre così, non so davvero come faccia. Nei suoi confronti ci sono tanti pregiudizi. Lei riesce ad andare avanti perché ha un grande senso di giustizia”.

Per quel che riguarda il feeling sentimentale con la giornalista, ha spiegato che ha un carattere differente dal suo. E quindi? Qual è il collante della loro relazione? “Ci siamo trovati da un punto di vista profondo”, ha assicurato. In studio si è poi palesata Anastasia Kuzmina che ha ricoperto di complimenti il suo compagno d’avventura: “Lorenzo è il ballerino che più di tutti è migliorato ma anche nella vira reale perché sta dritto adesso e ha preso 2 o 3 cm di altezza, cammina bene e ha perso 6 chili ed è anche più bello”.

“Fisicamente sono cambiato – ha confermato Lorenzo – ma è anche il fatto di riuscire… il successo alla fine della settimana”. Quindi ha ripreso la parola la danzatrice professionista: “Lorenzo in una cosa è cambiato perché pensava di conoscere tutto di Ballando, lo pensava dopo i 7 anni passati dietro le quinte. Conosceva tutte le prove a sorpresa e tutti i giudici e invece loro sono comunque riusciti a sorprenderlo; con commenti che non si aspettava… Lui vorrebbe sempre di più e adesso è davvero un concorrente di Ballando”.

Infine il figlio di Selvaggia Lucarelli, Leon (il ragazzo è nato da una precedente relazione avuta dalla giurata), ha spedito un videomessaggio a Biagiarelli. Dopo averlo ascoltato il cuoco non è riuscito a trattenere le lacrime. “Ciao Lollo, sono ormai 8 anni che ci conosciamo e vivi con noi. Sai fare un sacco di cose: sai cantare, scrivere, cucinare, sai tre lingue e adesso anche ballare. Io non so fare niente, però almeno una cosa ho imparato a farla, a volerti bene”.

Lorenzo è scoppiato a piangere. “A Leon voglio un sacco di bene”, ha chiosato in lacrime Biagiarelli, raccogliendo il plauso della Bortone.