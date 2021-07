Pagellone Temptation Island: fioccano uno e due, chi si è salvato e chi no

Come se l’è cavata Temptation Island 2021? Sul fronte degli ascolti benone, anche perché il reality di Canale Cinque, oltre ad essere già appetibile di suo dal punto di vista televisivo, ha usufruito della mancata controprogrammazione della Rai. Costantemente tra il 20 e il 25% di share, non ha avuti rivali. Nel complesso, la trasmissione si merita un 7,5, confermando di avere un canovaccio rodato e una macchina organizzativa sempre puntuale (fase di post produzione impeccabile, scelta del cast azzeccata, colonne sonore memorabili, etc etc).

Filippo Bisciglia: ‘Pippo’ sta a Temptation Island come la panna sta alle fragole. Vale a dire che la sostanza dello show c’è, ma lui le si lega in modo ormai sublime. Anche perché gli anni passano e il feeling si cimenta sempre più. Tutto perfetto: il conduttore meriterebbe un voto tra l’8 e il 9. Qui però si opta per un 7. Motivo? Per stimolo: sarebbe interessante vedere Bisciglia anche in nuove avventure alla presentazione. Le proposte, come lui stesso ha ammesso, non gli mancano. Coraggio allora! Cit: “Chi si accontenta gode… così così”. Voto 7.

Temptation Island 2021, le pagelle delle coppie

Valentina Nulli Augusti – La domanda vera, quella da porsi all’origine, è: come è possibile che una donna di 40 anni stia assieme a un ragazzo di 21? E non perché sia uno scandalo la differenza di età, ma perché quel giovane è totalmente fuori fase rispetto al mondo adulto. Che qualcosa non tornasse lo si è capito nel surreale falò di confronto in cui la Augusti, dopo aver visto il tradimento del suo Tommy, al posto di metterlo spalle al muro e fargli notare le sue incoerenze, ha continuato a giustificarsi, come se fosse lei a dover dare spiegazioni. Persino il sempre pacato Bisciglia si è sentito in dovere di far notare alla 40enne una serie di incongruenze. Donna ‘surrealista’. Voto 2.

Tommaso Eletti – “Sono malato di gelosia”. Allora, viene da dire: “Curati, figlio mio!”. E invece no. Il giovanotto crede che la sua possessività e la sua morbosità siano un qualcosa che debba essere compresa dagli altri, non che sia un suo problema da risolvere. La sua situazione a Temptation, a un certo punto, come tutte le cose che vanno oltre ogni limite, non ha nemmeno più destato sdegno. Soltanto incredulità e stupore. “Ma lo sta facendo davvero? Ma lo sta dicendo sul serio?”. Stralunato. Voto 1.

Floriana Angelica – Classica donna che nella relazione ‘subisce’. Pian piano, però, trova la forza per ribellarsi a un amore che ha delle dosi di tossicità non indifferenti e da mondare al più presto. Epico il falò di confronto in cui travolge e asfalta Federico. Se ne va da sola, tra gli applausi, lasciando tra le lacrime il giovanotto tutto ‘Io, io, io…’. Dopo 24 ore viene richiamata al ‘fuoco’, accetta, Federico è un pianto perpetuo. Lei gli ha distrutto la corazza da ‘macho’. Alla fine decide di dare una seconda possibilità alla love story. Il pubblico non apprezza. “Attenta, non cambiano quelli come lui”, cinguettano su Twitter. Resta il fatto che è entrata a Temptation da vittima e ne esce da donna che porta i pantaloni di casa. Maturata. Voto 6,5.

Federico Rasa – Dove sono andate tutte le sue certezze da ‘maschio alfa’? Appena vede che la tentatrice Vincenza gli si avvicina si scioglie. Al falò di confronto con Floriana viene però distrutto e l’uomo tutto di un pezzo si sgretola in un batter d’occhio. Gli va dato atto che a differenza di altri concorrenti almeno si ravvede e chiede scusa. Certo la frittata è stata fatta ma per un uomo come lui che si è presentato come il ‘macho’ che non deve chiedere mai, è già un passo in avanti. Pentito. Voto 4.

Claudia Venturini – Futura sposa di Stefano Socionovo, mette in dubbio le nozze e si gode un poco di compagnia maschile nel villaggio dei tentatori. Non va mai oltre il limite. Percorso tutto sommato placido che infatti culmina con un falò in cui lei dice al compagno di volerlo portare all’altare. Tutto è bene quel che finisce bene. Voto 6,5.

Stefano Socionovo – Si vede che è ‘un bravo ragazzo’. Timoroso che la sua lei non lo voglia più sposare, si sfoga in modo tragicomico prendendo a pugni un pouf. Alla fine però non si rende protagonista di alcun gesto da far urlare allo scandalo. In un mondo di ragazzi che vogliono atteggiarsi a Special Man, lui è, per fortuna, un Normal Man. Voto 6,5.

Natascia Zagato – Ragazza che, per certi versi, si sente ‘intrappolata’ nella relazione con Alessio. Tuttavia non si è innanzi a un amore tossico. Lui le sta con il fiato sul collo: sì, è pesante. E sì, pure esagerato. Però non assume mai atteggiamenti particolarmente gravi. Lei trascorre dei momenti spensierati nel villaggio dei tentatori ma non andando mai ‘fuori strada’. Coppia che regala poche emozioni. Camomilla. Voto 5.

Alessio Tanoni – Insicuro e timoroso di non essere amato abbastanza, è il classico uomo che crede che le proprie paure non debba risolverle da sé bensì che debbano essere gli altri ad allinearsi ai suoi malesseri. Oltre a ciò non dà granché dal punto di vista televisivo e infatti la sua storia finisce sempre per essere mandata in onda a mezzanotte inoltrata. Soporifero. Voto 4.

Manuela Carriero – Con Stefano è ‘amore tossico’. Non c’è stima, non c’è complicità. Solo insulti, risentimenti e accuse. Inevitabile che lei, appena vede Luciano metterle gli occhi addosso, finisce in un brodo di giuggiole: “Ma esisti? Non sto sognando?”. Colpisce tuttavia come la Carriero non si prenda mai una minima dose di responsabilità, al netto degli errori del suo fidanzato. Ed è qui che casca l’asino: a un certo punto, nella vita, bisogna pure guardarsi allo specchio e capire dove si è sbagliato. Continuare a urlare che è soltanto il ‘lui’ ad averti ‘soffocato’ la propria esistenza è troppo facile. Al falò di confronto molla pure un ceffone a Sirena. Frastornata. Voto 4.

Stefano Sirena – “Che vergogna che provo per lei, è immatura, non sa fare niente, è una bambina che appena vede uno abbocca”. Un disco rotto. Anche in questo caso mai un sussulto di ravvedimento nel corso del reality. Mai un sospetto che a volte si debba chiedere scusa, capire, comprendere. Buio totale. Voto 3.

Jessica Mascheroni – Evidentemente con Alessandro era finita ben prima di sbarcare a Temptation (almeno a livello inconscio). E infatti a più riprese sia lei sia lui hanno raccontato di aver addirittura cessato per lunghi periodi l’attività di letto. Jessica si vede che è una donna in cerca di nuovi stimoli e che del compagno ormai le frega poco. E infatti si tuffa nelle braccia di Davide Basolo, come una ‘assatanata’, vivendo una notte alquanto movimentata. Domanda? Ma se sapeva che tutto era già finito con Alessandro, era necessario presentarsi a Temptation? Sfasata. Voto 3.

Alessandro Autera – Mr muscolo, il macho per eccellenza, l’uomo che sa e che prende ciò che vuole, colui che ha la schiena dritta, che piace, che se lo desidera una donna capitola ai suoi piedi: è il ritratto che ha di sé Autera. Peccato che gli spettatori vedano tutt’altro: ragazzo pieno di insicurezze, giovane dal fascino tutt’altro che irresistibile e persona che non ottiene ciò che vuole (altrimenti si sarebbe pure ‘preso’ il matrimonio con Jessica che tanto voleva). Urge qualcuno che gli levi dalle mano lo specchio deformante in cui gli piace osservarsi. Fuori dal mondo. Voto 2.