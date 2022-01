Fabrizio Pausini non ce l’ha fatta: in semifinale, Gigi D’Alessio lo ha scartato preferendo portare all’ultimo atto di The Voice Senior Piero Cotto e Beatrice Pasquali. Nonostante il padre di Laura non sia riuscito a strappare il ticket per la finalissima, sono state tantissime le emozioni che ha saputo innescare. Il musicista ha anche stimolato le corde del cuore di sua moglie, Gianna, con la quale condivide la vita da ben 52 anni. D’Alessio ha affidato a Fabrizio il brano La Bohème di Charles Azvanour. L’artista ha sfoderato una performance deliziosa anche se non è bastata per convincere del tutto il coach napoletano.

“Laura Pausini è fortunata perché porta un cognome importante, quello di papà Fabrizio”, ha dichiarato Gigi prima che il ‘senior’ cominciasse l’esibizione. Conclusa la performance, Antonella Clerici ha raggiunto Fabrizio sul palco, chiamando vicino a sé anche Gianna, la madre di Laura, che era nel dietro le quinte del talent show. “Sei meravigliato che sono salita sul palco? Anche con Laura sto sempre dietro…”, ha detto la donna rivolgendosi al marito. Quindi ha aggiunto: “Quando è venuto la prima volta qui era uno dei pochi da solo e mi è sembrato scortese anche verso di lui non esserci. Ecco perché sono qui sul palco”.

‘Antonellina’, prendendo la palla al balzo, ha organizzato un duetto improvvisato che ha visto protagonisti Gigi D’Alessio e Fabrizio, che si sono esibiti sulle note di ‘She’, canzone che Laura Pausini ha dedicato alla mamma Gianna. La donna, ascoltando il coniuge, si è commossa, profondamente toccata dall’esibizione. La Clerici se ne è subito accorta. “Sai, è 52 anni che lo sopporto…”, ha detto affettuosamente Gianna, con gli occhi lucidi per le lacrime. “Siamo una coppia vivace, stiamo bene…”, ha evidenziato, con dolcezza.

The Voice Senior, Gigi D’Alessio elimina il padre di Laura Pausini: il pubblico apprezza

Alla fine Gigi ha dovuto scegliere chi portare in finale e chi eliminare. Del terzetto formato da Fabrizio, Beatrice e Piero, D’Alessio ha deciso di eliminare il padre della sua collega, nonostante sia Orietta Berti sia Loredana Bertè hanno spinto per far sbarcare all’ultimo atto di The Voice Senior il signor Pausini.

L’operato dell’ex di Anna Tatangelo è piaciuto a diversi telespettatori che si sono riversati su Twitter, puntualizzando che, nonostante Fabrizio abbia cantato bene, era giusto che venisse escluso. Non ha vinto il blasone, la notorietà, il nome ‘importante’; ha vinto la meritocrazia: questo il ragionamento degli utenti che si sono congratulati con Gigi.