Laura Pausini, il padre sbarca a The Voice Senior: la reazione dei giudici

Fabrizio, il padre di Laura Pausini, 76 anni e originario di Solarolo, è sbarcato a The Voice Senior. A convincerlo le tre nipotine. Una vita dedicata alla musica (d’altra parte la figlia da qualcuno avrà preso). Con la ‘dancing’ ha girato il mondo. “Buono divertente, sognatore e un po’ matto”, lo ha definito Laura, da sempre legatissima alla figura paterna che, nello show guidato da Antonella Clerici, ha interpretato una chicca, Io Tra Di Voi di Charles Aznavour. Manco il tempo di intonare tre strofe che tutti e quattro i giudici (Clementino, Loredana Bertè, Orietta Berti e Gigi D’Alessio) hanno premuto il bottone e si sono voltati.

Come ti chiami, ha chiesto Gigi D’Alessio. “Sono Fabrizio… Pausini”, la risposta del 76enne. “Sei il papà di Laura”, è balzato in piedi esterrefatto Clementino. “Laura lo sa che stai qui?”, ha domandato sempre Gigi, pure lui stupito. “Laura lo sa, lo sanno tutti. Non sono in incognito”, la replica simpatica dell’uomo. D’Alessio si è poi complimentato per la scelta del brano di Aznavour. Altre lodi dell’ex di Anna Tatangelo: “Ora si spiega perché Laura arriva al cuore della gente. Con un papà così!”.

“Credo di averti già incontrato”, ha detto Orietta Berti, trovando conferma nel racconto di Fabrizio che ha spiegato che negli anni Settanta c’era un’agenzia che girava la Puglia e la Lucania e che metteva assieme delle orchestre da affiancare ai cantanti. Fu lì che lui, bassista e cantante, ebbe a che fare con Orietta.

Dopo che è stata svelata l’identità e la bravura del concorrente, i giudici hanno tutti sperato di accaparrarsi il talento la cui scelta è cascata su Gigi D’Alessio.

The Voice Senior, la storia di Stefania Castelli lascia il segno

Prima che si esibisse Fabrizio, c’è stata la performance di Stefania Castelli, donna transgender. Il brano proposto è stato Sally di Vasco Rossi, canzone reinterpretata in maniera magistrale e originale. La donna ha fatto breccia in tutti e quattro i giudici, i quali si sono complimentati per la scelta della canzone, per il suo talento musicale e per il suo coraggio nell’affrontare la vita. “Mi piacete tutti ma la mia anima rock mi dice Loredana!”, ha concluso Stefania, che quindi è entrata nel team della rocker.

Nel corso della puntata Loredana, dopo aver duettato con Gigi D’Alessio, ha ricordato la compianta Mia Martini, confidando che la sorella le manca ogni giorno. Momento di commozione in studio.