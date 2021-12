The Voice Senior, c’è Franco Tortora: gaffe di Orietta Berti, ma lui la premia

A The Voice Senior, nella seconda puntata delle blind audition, è sbarcato Franco Tortora, cantante romano classe 1953 che ha inciso diversi brani tra gli anni Settanta e Ottanta. Sul palco dello show di Rai Uno timonato da Antonella Clerici si è presentato con l’immortale brano dei Pooh, ‘La donna del mio amico’, interpretandola in modo magistrale. Ad accompagnare il musicista 68enne, la moglie Margherita. I quattro giudici, rispettivamente Clementino, Gigi D’Alessio, Orietta Berti e Loredana Bertè, si sono accorti in fretta di aver a che fare con un talento e infatti tutti hanno pigiano il bottone. E voilà: sedie girate e quattro sì!.

Mentre era in corso l’esibizione, ‘Antonellina’, chiacchierando con la moglie di Franco, si è chiesta se Orietta Berti si sarebbe ricordata di Franco, visto che nel 1971 parteciparono assieme a Un disco per l’estate. E no, la Berti non ha avuto proprio la più pallida idea di chi fosse Tortora. Piccola gaffe veniale. “Io e te eravamo assieme a Un disco per l’estate nel 1971″, le ha ricordato Franco, cogliendo alla sprovvista Orietta. “Aaaaah, e cosa hai cantato? E io che canzone avevo?”, ha domandato la cantante, non rimembrando nemmeno il brano con cui partecipò alla manifestazione canora. Nessun problema, glielo ha ricordato il 68enne.

“Tu avevi come brano Via dei ciclamini, io Il tuo sorriso. Poi ci fu una cosa simpatica, cioè che i giornalisti mi avevano chiamato l’Orietta Berti in pantaloni… Sai avevo 18 anni, il visetto rotondo…”, ha detto Franco che oggi gestisce una tavola calda a Roma.

Gigi D’Alessio ha colto l’occasione per ricordare il compianto Stefano D’Orazio, l’autore del brano portato a The Voice Senior da Tortora. Inoltre il cantautore campano, rapito dalla classe di Franco, si è messo al pianoforte, suonando Ricordati di me di Antonello Venditti e duettando con il concorrente.

Alla fine, però, Franco, in ricordo dei vecchi tempi ha deciso di scegliere Orietta come coach per il suo percorso nel talent.

Chi è Franco Tortora, il concorrente di The Voice Senior

Franco Tortora è nato a Roma il 1º agosto 1953. Allievo del maestro Ovidio Sarra, inizia l’attività di cantante da giovanissimo, partecipando a vari concorsi regionali. Avuto nel 1968 un contratto con l’etichetta La Voce del Liri, ha pubblicato il primo 45 giri l’anno seguente, realizzato con gli arrangiamenti del maestro Roberto Pregadio e con la partecipazione dei “4+4” di Nora Orlandi, come il successivo.

Nel 1970 è stato al Festival di Pesaro e al Festival di Lugano. Passato poi alla Zeus, ha partecipato a Un disco per l’estate 1971 con la canzone Il tuo sorriso, arrivando fino alla serata finale. Al concorso ha partecipato anche l’anno successivo, dopo aver cambiato casa discografica ed essere passato alla Little Records, l’etichetta fondata da Little Tony, con Un, due, tre.

Sempre nel 1972 si è esibito al Cantagiro con Quando il sole nascerà. Dopo un ritorno alla Zeus, ha ottenuto il suo più grande successo nel 1977 con la canzone Aspetterò, incisa per la Yep, che è entrata in hit parade raggiungendo la posizione n° 25.

Ha cambiato poi genere, accostandosi alla discomusic ed incidendo alcuni 45 giri per la Spaghetti Records, tra cui Remember nel 1984; ha continuato in seguito l’attività da musicista a livello locale.