The Voice Senior, la storia di Walter e il figlio disabile emoziona tutti

Dopo il grande successo della prima edizione The Voice Senior è tornato in tv. Al timone del programma ancora una volta Antonella Clerici mentre i quattro Coach sono: Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Orietta Berti. Nel corso della prima puntata, andata in onda su Rai Uno venerdì 26 novembre, tutti sono rimasti colpiti dalla storia del concorrente Walter, che ha poi scelto di entrare in squadra con la Bertè.

Walter Sterbini, 66 anni, è approdato a The Voice Senior per avere la sua seconda chance nel mondo della musica dopo tanti anni da commerciante. L’uomo non ha avuto una vita facile e ha dovuto mettere da parte le sue aspirazioni personali per seguire la crescita del figlio Matteo, nato con una malformazione congenita, la spina bifida. Il ragazzo ha accompagnato il padre dietro le quinte della trasmissione Rai.

Ad Antonella Clerici Walter ha confidato davanti alle telecamere:

“Rimpianti non ne ho, ho fatto la vita che volevo fare, anche se non sono riuscito a diventare un cantante professionista. Mio figlio Matteo è il mio coach, il mio impresario”

Walter Sterbini ha conquistato tutti

La storia di Walter Sterbini ha commosso conduttrice e Coach ma soprattutto il pubblico a casa. Tutti hanno poi apprezzato la performance del concorrente: Walter si è esibito sulle note di Cambiare di Alex Baroni. Un pezzo che ha messo in mostra la sua voce limpida ed emozionante.

“Walter con Cambiare di Alex Baroni… che roba signori! Da brividi!”, ha scritto una telespettatrice su Twitter. Qualcun altro ha invece sottolineato: “Io ve lo dico, il signor Walter lo voglio il più avanti possibile”. E c’è chi addirittura ha ammesso:

“Si può dire che quella di Walter è una delle migliori voci passate da un talent show?”

Tutti i quattro Coach hanno provato ad avere Sterbini in squadra ma alla fine il diretto interessato ha optato per Loredana Bertè. Fino all’ultimo Gigi D’Alessio ha provato a far cambiare idea a Walter ma Sterbini ha preferito la sorella di Mia Martini.