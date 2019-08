Osvaldo e Veera, Milly: “Nessuna sfuriata, tutto concordato con Oradei”

Le parole di Milly Carlucci su Dani Osvaldo, Veera Kinnunen e Stefano Oradei

Milly Carlucci è tornata a parlare di quello che è successo a Ballando con le Stelle tra Stefano Oradei, Veera Kinnunen e Dani Osvaldo. Com’è noto gli ultimi due hanno intrapreso una relazione amorosa dopo la fine del programma Rai: la ballerina di origini finlandesi ha chiuso il suo lungo rapporto decennale con il collega. Negli ultimi giorni la Carlucci è stata duramente criticata per la sfuriata in diretta contro Oradei, che avrebbe ostacolato la produzione e non avrebbe concesso un viaggio in Argentina tra Veera e Dani. Nonostante le critiche del pubblico, Milly non è pentita e tornando indietro rifarebbe tutto quello che ha fatto. Pure perché, come svelato al settimanale Di Più, le scuse pubbliche di Stefano nella penultima puntata del programma erano concordate.

Cosa ha detto Milly Carlucci al settimanale Di Più

“Non si è trattato di nessuna sfuriata, ma di un momento concordato con Stefano e Veera. Stefano voleva chiedere scusa per il comportamento aggressivo sia a Veera sia a noi della produzione. Questa cosa non è stata capita eppure a me sembrava chiara. Prima cosa, nulla può giustificare un atteggiamento aggressivo in generale, meno che mai nei confronti di una donna. Qualunque sia la ragione”, ha dichiarato Milly Carlucci alla rivista edita da Cairo Editore. “Se serve al programma che una coppia di concorrenti debba andare fuori a girare un filmato ci va. Non può essere che per gelosia o paura di perdere il partner si rinunci”, ha aggiunto la bionda conduttrice. La Carlucci ha poi osservato che altre trasmissioni avrebbero strumentalizzato la vicenda per settimane ma lei ha preferito chiudere subito la faccenda per rispetto dello show e degli altri concorrenti.

Oradei resta in silenzio: il gossip su Gessica Notaro

Dopo che Veera Kinnunen e Dani Osvaldo sono usciti allo scoperto, Stefano Oradei è rimasto in silenzio. Ad oggi non è trapelata nessuna dichiarazione del ballerino e il suo profilo Instagram è fermo dallo scorso maggio. Intanto secondo alcuni pettegolezzi la storia tra Veera e Oradei sarebbe stata messa a rischio già lo scorso anno, quando Stefano ballava in coppia con Gessica Notaro. Ma anche quest’ultima, nonostante il forte chiacchiericcio, ha preferito non rilasciare commenti a riguardo.