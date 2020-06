Domenica 21 giugno 2020, tutti gli ospiti in tv: Domenica In, Live-Non è la d’Urso, Speciale Non è l’Arena

Domenica 21 giugno 2020, altro giro, altri ospiti. Sebbene diverse trasmissioni tv abbiano già concluso la stagione, non mancheranno i volti noti che popoleranno i programmi che ancora vanno in onda. Tra questi la Domenica In di Mara Venier (Rai Uno), Live – Non è la d’Urso di Barbara d’Urso (Canale 5) e Non è l’Arena di Massimo Giletti (La7), che sarà in onda con uno speciale. Coloro che invece hanno già chiuso i battenti sono Fabio Fazio con Che Tempo Che Fa (il futuro del conduttore è in bilico in Rai. In settimana Fazio ha rilasciato un’intervista dura che ha fatto credere che i rapporti con Viale Mazzini siano diventati alquanto complicati) e Francesca Fialdini con Da noi… A ruota libera (Rai Uno), che ha finito il suo percorso la scorsa settimana.

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In – Rai Uno

La Domenica In 2019-2020 di Mara Venier giunge al suo 41esimo appuntamento. Gli ospiti attesi per il 21 giugno sono Milly Carlucci, conduttrice di Ballando con le stelle e de Il Cantante Mascherato; Stefano De Martino, presentatore di Made in Sud che sta attraversando una burrasca sentimentale con la compagna Belen Rodriguez; il cantautore Francesco Gabbani. Infine, per fare il punto sulla fase 3 del coronavirus, ci sarà il professor Fabrizio Pregliasco.

Gli ospiti di Barbara d’Urso a Live-Non è la d’Urso – Canale 5

Live – Non è la d’Urso avrà ospite Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d’Italia dialogherà con diversi volti noti. Spazio poi ad Asia Argento, che sarà in studio con il padre Dario e la sorella Fiore. I tre affronteranno le cinque sfere. Altra ospite attesa è Lory Del Santo che farà delle confessioni private inedite. Voci di corridoio dicono inoltre che ci potrebbe essere una parte dedicata alla storia di Elena Morali e Luigi Mario Favoloso, che si dovrebbero sposare a Zanzibar con una cerimonia ‘esotica’. Ricordiamo che la d’Urso, la quale nei giorni scorsi ha avuto un infortunio alla mano (ustione di secondo grado), sarà regolarmente in onda.

Gli ospiti di Massimo Giletti a Non è L’Arena – La7

Massimo Giletti andrà in onda con una speciale del programma che porrà nuovamente il focus sul caso delle scarcerazioni dei boss di mafia: