Francesca Fagnani, intervistata dal settimanale Gente, ha parlato dei protagonisti delle sue interviste a Belve. Il ciclo 2022 del programma è finito e ora la giornalista potrà riposarsi fino a primavera quando tonerà per mettere sotto torchio altri personaggi pubblici.

La conduttrice ha rivelato che per la nuova stagione le piacerebbe avere come ospiti Maria De Filippi, Vasco Rossi e Gianna Nannini. Riuscirà a farli sedere sullo sgabello di fronte a lei? Lo scopriremo solo nella prossima edizione. Intanto si gode il successo delle puntate appena andate in onda che hanno avuto un buon riscontro di pubblico.

Ripercorrendo le interviste fatte, ha spiegato che ha trovato vera nel mostrare la sua “faccia tosta”, l‘avvocato Anna Maria Bernardini De Pace. La donna non ha parlato dei clienti solventi, ma di quei personaggi che non l’hanno pagata: “I clienti non pagano? Gogna mediatica. Che donna simpatica. I social l’hanno amata”, la chiosa della giornalista. Di Wanna Marchi l’ha colpita il fatto che non si pente di nulla. Di Nina Moric ha detto che non era affatto confusa come molti hanno sostenuto e che si vedeva che ha sofferto molto nella vita ma che sta cercando di uscire da quel tunnel.

Infine ha parlato di Rocco Siffredi che si è commosso confessandole che la sua dipendenza dai rapporti intimi gli rende la vita impossibile “Mi ha molto toccato, ho sentito la sua sofferenza vera”, ha sottolineato Francesca. La conduttrice ha spiegato che, quando ci sono questi momenti in cui gli ospiti parlano a cuore aperto della loro sofferenza, tende a non indagare, ma a lasciarli liberi di dire quello che si sentono. Quando questo succede è perché chi è seduto davanti a lei si sente pienamente a proprio agio.

Il suo scopo, a differenza di quanto possa sembrare, non è quello di far crollare l’intervistato: “Quel che mi interessa sono le luci e le ombre. Che abbiamo tutti e che spesso cerchiamo di nascondere”. Cerca di creare un clima di confidenza e studia molto chi ha davanti: “Fare domande incalzanti guardando negli occhi è una buona tecnica. Gli intervistati, le regole del linguaggio le sanno e sanno che pubblico e privato vanno insieme”.

Ma cosa ne pensa il suo compagno, Enrico Mentana, delle sue interviste e del suo approccio con gli ospiti? La Fagnani ha risposto che spesso la trasmissione la vedono insieme e che il direttore del telegiornale La7 considera alcuni suoi modi troppo incalzanti e diretti: