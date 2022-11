Belve chiude con pesante lite: sc**zo durissimo Fagnani-Ferrero

Si concluderà stasera la nuova edizione di Belve e la puntata sarà decisamente scoppiettante. Il ciclo di interviste condotte da Francesca Fagnani avrà tra gli ultimi ospiti Massimo Ferrero, che ha concesso a lei la prima intervista dopo essere uscito dal carcere. Un ospite decisamente senza filtri, non a caso viene chiamato da tutti il “viperetta”. Ferrero non ha peli sulla lingua e neanche la conduttrice di Belve, è chiaro che lo scontro fosse dietro l’angolo insomma.

Già a inizio intervista, infatti, quando Fagnani gli ha chiesto quale sia stato il suo più grande errore, Ferrero ha risposto “venire a Belve”. L’andazzo dell’intervista è stato chiaro sin da subito, non c’è che dire. C’è stato anche un altro momento degno di nota. La conduttrice di Belve ha domandato all’ospite se si sentisse o meno una macchietta. La sua risposta? Eccola: “Le macchiette le porto in tintoria”. Ha messo un po’ da parte l’ironia quando ha parlato della Sampdoria. Un tasto forse dolente, ma che Francesca Fagnani non poteva evitare di toccare. Ferrero sui tifosi della Sampdoria si è così espresso:

“A Marassi mi insultano, perché ho detto che il loro inno non era bello, era bello invece quello della Roma e i tifosi hanno cominciato a insultarmi. Dispiaciuto? Non me ne è fregato un cavolo, perché i tifosi si sentono padroni delle società, venissero a lavorare”

Ma non è su questi argomenti che si è arrivati al dibattito più acceso. Fagnani e Ferrero si sono scontrati sulla politica. L’ospite ha parlato di aver fatto le guerre a Battipaglia quando la Fagnani non era ancora nata. La padrona di casa di Belve ha poi osservato: “Ha detto ‘ci vorrebbe uno come Salvini’, poi ha sostenuto la Raggi, Berlusconi”. Qui la reazione piccata di Ferrero: “Lei sta dicendo un po’ di cazzate, non so se gliel’ha dette qualcuno”. Francesca Fagnani non si è lasciata mica intimorire: “Le ha dette lei”, ha ricordato a Ferrero.

Quindi lui ha spiegato di non aver mai cambiato idea sulla sua posizione. E infine: “Ora sono meloncino, stimo Meloni perché per me è un talento naturale”. Questo e tanto altro andrà in onda stasera, in seconda serata su Rai Due. Le dichiarazioni trapelate in anteprima, e riportate anche da Davide Maggio, serviranno di sicuro ad accrescere la curiosità dei fedelissimi di Belve e non solo. L’intervista di Massimo Ferrero concluderà questo ciclo di Belve, che ha visto diversi ospiti in questa nuova edizione e tra gli ultimi anche Nancy Brilli. Quest’ultima ha parlato della proposta di essere la finta fidanzata di Gabriel Garko, tra le tante cose. Noemi invece ha svelato di aver deciso di dimagrire dopo un confronto con Michelle Hunziker.