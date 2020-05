Oscar e Eleonora, la verità sul ritorno di fiamma: parla la sorella

Emergono nuovi dettagli sull’incontro avvenuto tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne: lo spiffero arriva direttamente da Dalila, sorella di Oscar

Oscar Branzani e Eleonora Rocchini: è davvero ritorno di fiamma tra i due? Lui ex tronista e lei sua ex corteggiatrice nel dating show di Uomini e Donne: entrambi hanno fatto sognare moltissimi fan del programma pomeridiano di Canale 5 fino alla rottura definitiva. Già qualche mese fa vi avevamo parlato di alcuni rumors che vedevano la coppia di nuovo vicina: all’epoca la pagina Instagram VeryInutilPeople segnalava che i due giovani avevano condiviso nelle storie di Instagram la medesima canzone. Tanto è bastato per far tornare a sognare i fan della coppia. Peccato però che alcuni giorni dopo è arrivata la secca smentita di Oscar. Ma le voci su un possibile ritorno di fiamma non si sono placate, soprattutto quando alcuni giorni fa, sempre VeryInutilPeople ha fatto notare come in alcune storie della Rocchini erano presenti dei particolari faretti, simili a quelli dell’abitazione di Branzani. I due si sono incontrati? Sembra di si, ma l’incontro sarebbe avvenuto per motivi professionali. Ad oggi, però, la sorella dell’ex tronista, Dalila Branzani, ha fornito qualche dettaglio in più…

Chiarimento con la famiglia di Oscar: la sorella svela i motivi dell’incontro

A far chiarezza sull’incontro avvenuto tra Oscar e Eleonora ci ha pensato Dalila Branzani, sorella di Oscar. La ragazza ha contattato la nota influencer Deianira Marzano, confermando di fatto che i due si sarebbero visti e non solo per motivi professionali. Ricordiamo infatti che l’ex tronista, assieme a Dalila, ha fondato il noto marchio di costumi Sonten, del quale la Rocchini è stata testimonial. Tornando al motivo dell’incontro, la sorella di Oscar avrebbe spifferato che Eleonora si sarebbe recata nella città in cui vive Oscar per avere un chiarimento sia con lui che con la famiglia Branzani. Ulteriori dettagli verranno forniti dai due prossimamente.

Oscar e Eleonora ci riprovano?

“Se una persona ha collaborato alla creazione di una parte è perché io gliene ho dato la possibilità, perché io credevo in questa persona, così è stato e sarà per tutti i miei collaboratori momentanei e futuri. Dopo che ‘coscientemente’ ha distrutto tutto, devo anche ringraziare pubblicamente per ciò che ha fatto?”, affermava Oscar qualche tempo fa dopo i primi rumors di un loro riavvicinamento. Cosa è cambiato nel frattempo? Possibile che il passato è stato dimenticato ed è tornato l’amore? Vi terremo aggiornati.