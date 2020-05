Uomini e Donne Gossip: Oscar Branzani e Eleonora Rocchini avvistati insieme: cosa si nasconde dietro l’incontro, spifferi e retroscena

Eleonora Rocchini e Oscar Branzani si sono rivisti. L’ex coppia di Uomini e Donne, che nei mesi scorsi è stata protagonista sulle pagine della cronaca rosa per via del suo rumorosissimo naufragio sentimentale, si sarebbe incontrata a Napoli. A testimoniarlo, come fatto notare da Very Inutil People, delle Stories dell’ex corteggiatrice, nelle quali si notano dei particolari faretti che fanno parte dell’abitazione di Oscar. Insomma, sembra proprio che i due giovani si siano rivisti e…

E chi crede a un ritorno di fiamma, probabilmente rimarrà deluso. Sempre affidandosi a Very Inutil People, Eleonora e Oscar si sarebbero rivisti per affrontare alcune questioni professionali. Ricordiamo infatti che l’ex tronista, assieme alla sorella Dalila, ha fondato il noto marchio di costumi Sonten, del quale la Rocchini è stata testimonial. Ora resta da capir come, dal punto di vista lavorativo, procederanno i rapporti tra Branzani e la toscana. Se infatti da un lato il marchio è di proprietà dei Branzani, dall’altro non è la figura di Eleonora si è legata molto al brand e non pare facile sostituirla. E un ritorno di fiamma? Possibile che avvenga?

Uomini e Donne Gossip: Eleonora e Oscar, il ritorno di fiamma sognato dai fan ma…

Molti fan della coppia non hanno smesso di sperare in una clamorosa ri-unione sentimentale. Tuttavia, siffatta ipotesi, pare poco probabile alla luce della rottura consumatasi tra mille accuse. Ricordiamo che Eleonora, dopo aver chiuso con Oscar, ha ‘segretamente’ frequentato l’ex convivente di Dalila (sorella dell’ex tronista nonché amica intima dell’ex corteggiatrice fino al patatrac). Quando i Branzani sono venuti a conoscenza del fatto sono andati su tutte le furie, ingaggiando con la Rocchini una vera e propria battaglia verbale dai toni molto duri. Che tutto questo possa essere superato per un eventuale ritorno in love? Chissà, le vie dell’amore sono infinite… L’importante, però, è trovare quella via che porta dritta al cuore. E non smarrirsi strada facendo!