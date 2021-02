Ornella Vanoni, stoccata verso Rai1 e il direttore Coletta: lo sfogo

Ornella Vanoni festeggia quest’anno i suoi primi 65 anni di carriera e ha da poco pubblicato il suo ultimo album, Unica, che si è posizionato terzo nella classifica dei dischi più venduti della settimana. Al suo interno troviamo firme prestigiose e moderne come quella di Francesco Gabbani che ha firmato il suo singolo, Un sorriso dentro al pianto.

Proprio ieri è stata ufficializzata da Amadeus la sua presenza, in qualità di ospite, a Sanremo 2021. In una delle cinque serata del Festival verrà reso omaggio alla cantautrice che negli anni ha saputo portare avanti una musica sempre al passo con i tempi. Quella di quest’anno sarà la sua quarta partecipazione di fila alla kermesse canora.

Nel 2018 era salita sul palco tra i Big in coppia con Bungaro e Pacifico, nel 2019 era stata ospite di uno sketch divertente con Virginia Raffaele. Nel 2020, infine, aveva accompagnato Alberto Urso durante la serata dedicata alle cover. Quest’anno, finalmente, la cantante calcherà il palco in qualità di ospite, voluta dal direttore artistico per omaggiare i suoi tanti anni di carriera.

A proposito di omaggi, la Vanoni, intervistata da Il fatto quotidiano, ha espresso un po’ di malumore nei confronti di Rai uno. In particolare verso il direttore di rete, Stefano Coletta, che, a suo avviso, non le vorrebbe concedere una prima serata tutta a lei dedicata.

Come sappiamo, a partire da sabato 13 febbraio e per quattro prime serate su Rai uno si svolgerà A grande richiesta. Uno show musicale che renderà omaggio ai più grandi artisti musicali. Tra questi ci saranno Patty Pravo, Loredana Bertè e i Ricchi e poveri.

A detta della cantautrice milanese, lei sarebbe stata esclusa dalle prime serate proprio a causa del volere del direttore Coletta.

“Il direttore di Ra1 non mi vuole per una prima serata dedicata a me, per lui non sono popolare, ma troppo sofisticata, troppo qui o troppo là”

Ornella Vanoni e la gaffe su Rai uno

Trova sia una follia escluderla solo perché reputata “meno gestibile” degli altri colleghi. L’esuberanza di Ornella Vanoni è chiara nell’immaginario collettivo dei telespettatori. È rimasta impressa a tutti la piccola gaffe in cui si è imbattuta durante una sua ospitata nella trasmissione Una storia da cantare, in onda su Rai uno nel 2019.

In quell’occasione l’artista avrebbe dovuto cantare la canzone Bocca di rosa di Fabrizio De André, ma interruppe più volte l’orchestra perché lamentava di non vedere il gobbo. “Non si vede un c***o, scusate, dai con questa luce. Ricomincio“. L’espressione della Vanoni fece cadere lo studio in una risata collettiva. Evidentemente, però, la rete ha timore di incorrere in altre gaffe del genere e per questo motivo ha preferito altri artisti da omaggiare durante la trasmissione Rai.