Dopo il via libera del Comitato Tecnico Scientifico, Amadeus è stato ospite a Italia Sì per presentare il Festival di Sanremo 2021. Il conduttore della kermesse ha aperto la sua intervista smentendo di non aver mai pensato di abbandonare il Festival e che è stato dipinto come nervoso negli ultimi giorni. Ci lavora da maggio e non è passato nella sua testa anche solo per un secondo l’idea di rinunciare alla conduzione.

C’è un protocollo severissimo, dovranno trovare il giusto equilibrio tra combattere la pandemia e ritornare a vivere, ma soprattutto non fermare la musica. Proprio sul protocollo Amadeus ha rilasciato le prime parole subito dopo l’approvazione. Nelle scorse settimane, invece, si sono susseguite diverse indiscrezioni su un eventuale abbandono.

Sono state 960 circa le canzoni ascoltate dal direttore artistico di Sanremo 2021 e ha ammesso che è stata una scelta difficile scegliere tra Giovani e Big, poiché molti di questi hanno sapori diversi. A Italia Sì Amadeus ha ribadito il concetto che questo Festival è quello della ripartenza 70+1 come se ci fosse l’idea di voltar pagina: “Fare Sanremo guardando avanti”.

Come spiegato da Amadeus le cinque serate di Sanremo 2021 avranno una durata di circa cinque-sei ore. Saranno esattamente lunghe come lo scorso anno anche perché ci saranno ventisei cantanti in gara, tralasciando gli ospiti:

“Cinque ore gradevoli e visto che per tanto tempo non abbiamo potuto vedere la tv con la musica e i grandi eventi spero che questo evento tenga incollato tutti fino alle 2 di notte”

Amadeus su Naomi Campbell a Sanremo 2021 svela: “Aprirà il Festival”

Le partner che affiancheranno Amadeus sul Teatro Ariston di Sanremo saranno diverse. L’idea è di avere una co-conduttrice a sera o comunque tante donne che si alterneranno. Ci sarà un motivo del loro ingresso e magari lasceranno, in seguito, il posto ad altre donne che racconteranno delle storie. Come è noto, tra le dieci donne al fianco di Amadeus vedremo Naomi Campbell ed Elodie. Incerta ancora la presenza di Vanessa Incontrada.

Naomi è stata definita una icona, una donna che si è spesa molto per i diritti delle donne e per la parità. Sarà proprio lei ad aprire la kermesse il 2 marzo 2021. Di Elodie ha dichiarato che è una cantante non solo brava ma ha una voce bellissima e lo dimostrerà anche in questo Festival. Su Vanessa Incontrada non si è sbilanciato più di tanto:

“È un’attrice molto brava, una bravissima conduttrice e felice di averla conosciuta e incontrata tante volte”

Amadeus fa una rivelazione: “Ornella Vanoni ospite di Sanremo 2021”

Tra gli ospiti di Sanremo 2021 ci sarà Ornella Vanoni. La Signora della musica italiana salirà sul palco del Teatro Ariston, tra le altre cose, per presentare il cinquantesimo album della sua carriera dal titolo ‘Unica’. Per lei questo nuovo progetto discografico rappresenta una rinascita dopo essere stata contagiata dal Covid-19.

L’augurio di Amadeus per la settantunesima edizione della kermesse popolare è quella in cui ci si possa divertire e su questo potrà contare anche su Fiorello: “Ci divertiremo e speriamo che sia contagioso come febbraio dell’anno scorso”.