Amadeus: le prime parole su Sanremo e su Fiorello dopo l’ok del Cts

Amadeus, dopo essersi messo il cuore in pace per quel che riguarda la non presenza del pubblico al Festival di Sanremo 2021, guarda il bicchiere mezzo pieno dopo che il Comitato Tecnico Scientifico ha dato l’ok per la realizzazione della kermesse. Le date restano quelle previste: il concorso andrà in scena dal 2 al 6 marzo.

“Siamo felicissimi perché questo via libera ufficiale vuol dire non fermare la musica”, ha dichiarato in un collegamento con il Tg1 delle 20. Spazio anche ad una battuta su Fiorello: “Ci siamo visti stamattina e nel pomeriggio abbiamo avuto la notizia. Secondo me lui è già a Sanremo”.

Il conduttore ha aggiunto che, nonostante non ci sarà il pubblico (naufragata anche l’ipotesi figuranti), lo spettacolo sarà “importante e bellissimo”. Inoltre ha rimarcato che dopo un anno tanto difficile, riferendosi alla pandemia di coronavirus (scoppiata in modo dirompente proprio un anno fa), è “importante che questa festa ci possa essere con le dovute accortezze”. Festa che naturalmente sarà trasmessa in tempo reale nelle “case degli italiani”, attraverso la musica e la tv.

Sanremo 2021, l’ok del Cts

Nella giornata odierna, come preannunciato nelle scorse ore da varie testate giornalistiche, su Sanremo è arrivato il via libera del Comitato tecnico scientifico. Il Festival si farà; certo sarà molto diverso da come lo avevano inizialmente pensato Amadeus, la Rai e in generale tutti i player che partecipano all’organizzazione del concorso.

Sarà un Festival blindato, senza spettatori in sala (chissà cosa la Rai si inventerà per surrogare il pubblico), con misure molto stringenti per addetti ai lavori e artisti. Nonostante ciò, trapela grande soddisfazione anche da parte della FIMI. Così Enzo Mazza: “Le case discografiche, come già previsto dalle linee guida promosse dalle associazioni di settore, adotteranno tutte le misure approvate dal CTS integrando i propri protocolli aziendali”.

La PMI (Produttori Musicali Indipendenti) ha fatto sapere che in queste settimane turbolente, dove il Festival è stato addirittura a un passo dal naufragare (Amadeus a un certo punto ha pensato seriamente di abbandonare la nave) è “sempre stata a fianco di Rai e del Direttore artistico Amadeus” con lo scopo di trovare una quadra per far decollare la kermesse. A oggi la missione può considerarsi compiuta.

Capitolo sala stampa: lo spazio per i giornalisti sarà allestito al Casinò di Sanremo. Saranno ammessi al massimo 75 professionisti della stampa (da capire i criteri che saranno adottati su chi far entrare e chi no). Anche per i giornalisti varranno le medesime norme previste per tutte le altre persone coinvolte al Festival: obbligo di tampone ogni 72 ore, di utilizzo delle mascherine Ffp2 e di mantenimento del distanziamento.