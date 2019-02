Ornella Vanoni si addormenta a Ora o mai più e non vota Michele Pecora

Ora o mai più: Ornella Vanoni si addormenta durante la diretta della puntata

“Spero di non addormentarmi”, aveva detto Ornella Vanoni nel corso della prima puntata di Ora o mai più. Detto fatto: alla terza è successo davvero. Dopo la mezzanotte, durante l’esibizione di Marco Masini e Michele Pecora, la cantante si è appisolata dietro il bancone della giuria. Quando è stata interpellata da Amadeus per il voto, la Vanoni non si è nascosta: “Non ho votato perché mi sono addormentata”. Una risposta che ha spiazzato il pubblico e il conduttore, che ha replicato: “Tra poco andremo tutti a letto”. La Vanoni ha precisato di essere stanca per via del suo cane, Ondina, che non l’ha fatta riposare. “Ha cominciato ad abbaiare alle 8 del mattino e non ha smesso fino alle 12.30”, ha spiegato la rossa interprete, che si è poi dileguata a raccontare della sua cagnolina che, tra le tante cose, adora nuotare. Subito dopo l’artista è stata chiamata di nuovo sul palco, per un duetto con il suo allievo Paolo Vallesi, tra i vincitori della serata. “Ho sonno, non puoi cantare da solo?”, ha dichiarato la Vanoni che è stata però costretta ad esibirsi.

Ornella Vanoni chiede scusa ad Amedeo Minghi

Prima di addormentarsi durante la performance finale di Michele Pecora a Ora o mai più, Ornella Vanoni si è scusata con Amedeo Minghi per il trattamento riservato alla canzone Vattene amore. Inoltre, nel corso della terza puntata dello show, ha ricordato Franco Califano, con il quale ha scritto la canzone Una ragione in più. “Tra noi non è mai successo nulla”, ha ammesso la Vanoni.

Battibecchi tra Ornella Vanoni e Toto Cutugno

Anche nella terza puntata di Ora o mai più non sono mancati i battibecchi tra Ornella Vanoni e Toto Cutugno, che dall’esordio non fanno che punzecchiarsi a suon di battute. Tanto che sui social network sono già stati ribattezzati Ornella Mondaini e Toto Vianello.