Amedeo Minghi torna a Ora o mai più: Amadeus e i giurati chiedono scusa

Ora o mai più: scuse ad Amedeo Minghi dopo la polemica scoppiata su “Trottolino amoroso”

Amedeo Minghi è tornato a Ora o mai più dopo la polemica scoppiata su Vattene amore, la celebre canzone cantata in duetto con Mietta. Minghi ha ricevuto in primis le scuse di Amadeus che, da conduttore, si è profondamente vergognato per quanto accaduto durante la diretta dello show. “Ti ho chiamato la settimana scorsa per chiederti subito scusa. Chiedo di nuovo scusa qui perché non ho fermato le polemiche, non ho ribadito che qui si votano i concorrenti non le canzoni di grande successo come la tua. Grazie per essere tornato di nuovo qui”, ha detto il conduttore. La parola è poi passata a Red Canzian che, insieme a Ornella Vanoni e Donatella Rettore, ha pesantemente criticato il successo di “Trottolino amoroso”.

Red Canzian e Ornella Vanoni chiedono scusa a Amedeo Minghi

“Amedeo ci siamo sentiti via messaggio e ti ho subito detto che ho sbagliato. Ribadisco anche qui di aver sbagliato: sono in questo programma per giudicare i ragazzi non le tue canzoni. Da coach sottolineo che chiunque, a qualsiasi età e/o livello, può sbagliare. La cosa grave è non ammetterlo”, ha dichiarato Red Canzian, che ha subito ricevuto gli applausi del pubblico. “Trottolino amoroso mi ha perseguitato per anni, non riuscivo a farmela uscire dalla testa. Ho detto che è una canzone per bambini perché gli innamorati diventano un po’ bambini quando si innamorano”, ha sottolineato sorridendo Ornella Vanoni.

Amedeo Minghi: le parole di Toto Cutugno e Donatella Rettore

“Amo Amedeo Minghi. Ma al posto di Vattene amore avrei preferito un’altra tua canzone, L’immenso”, si è limitata a dire Donatella Rettore. Toto Cutugno, invece, ha sempre difeso la canzone di Minghi e ha ribadito: “Amedeo ti capisco. Anche a me succede di essere criticato in maniera volgare. Chiedo scusa per gli imbecilli che ti hanno criticato”.

Ora o mai più: Amedeo Minghi ringrazia il pubblico

Amedeo Minghi ha accettato le scuse dei suoi colleghi e poi rimarcato: “Grazie al pubblico che in questi giorni mi ha dato sostegno e affetto“. I telespettatori presenti in studio hanno subito regalato una standing ovation al maestro, che in seguito ha cantato 1950 in coppia con Davide De Marinis.