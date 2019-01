Ornella Muti per niente diva: il gesto che ha spiazzato Jane Alexander

Wine to love-I colori dell’amore, il film con Ornella Muti: Jane Alexander racconta l’attrice

Ornella Muti non è per niente una diva. Parola di Jane Alexander, che ha condiviso per la prima volta il set con la 63enne. Le due hanno recitato insieme nel film tv Rai Wine to love-I colori dell’amore. “Il primo giorno di riprese ho subito vissuto una bella emozione: ho conosciuto Ornella Muti, uno dei miei idoli, un mito del cinema italiano. Mi aspettavo di trovarmi di fronte la classica diva scostante e invece il primo giorno sul set si è avvicinata e mi ha stretto la mano”, ha raccontato a Di Più Tv l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. “Piacere, sono Francesca”, mi ha detto, perché dagli amici lei si fa chiamare con il suo vero nome. Con lei si è instaurata subito una bella intesa, ma anche con tutto il resto del cast. Abbiamo trascorso bei momenti tutti insieme a passeggiare per la cittadina di Venosa, in provincia di Potenza, che è piena di bellissime chiese antiche”, ha aggiunto l’interprete italo-inglese.

Jane Alexander contenta di fare la cattiva per fiction

Anche in Wine to love-I colori dell’amore Jane Alexander interpreta il ruolo di una cattiva. Dopo il grande successo di Elisa di Rivombrosa, la 46enne sembra relegata a parti del genere. “Mi piacerebbe molto interpretare un ruolo più simpatico per far vedere anche il mio lato più divertente e allegro. Ma vanno bene anche le parti da cattiva, è pur sempre lavoro. So che cosa significa stare a casa, aspettando che il telefono squilli per sentirsi dire anche solo: “C’è un provino, vogliono incontrarti”. Ci sono passata ed è dura”, ha ammesso Jane.

Jane Alexander: amore a gonfie vele con Elia Fongaro

Intanto procede a gonfie vele la relazione tra Jane e Elia Fongaro. “Viviamo alla giornata, non ci vediamo tutti i giorni, ma quando sono con lui mi sento felice”, ha assicurato l’Alexander.