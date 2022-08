Orietta Berti rompe il silenzio: “Drone caduto? Come sta la signora”

Orietta Berti come ha reagito all’incidente avvenuto durante il suo concerto? Nel momento dell’accaduto in nessun modo, visto che non si è accorta di nulla. La stessa cantante racconta il suo punto di vista e svela come sta la signora colpita dal drone, contattata dall’Adnkronos. La notizia ha fatto il giro del web in pochissimo tempo, ieri. Per chi non lo sapesse, in questi mesi Orietta sta portando avanti il suo tour in tutta Italia. Si trovava a San Leone, in provincia di Agrigento, quando durante una sua esibizione è caduto dove si trovava il pubblico un drone.

Una tragedia sfiorata all’evento musicale di Ferragosto, svolto in piazzale Giglia. Infatti, una donna è stata colpita dal drone precipitato. La signora si trovava su una panchina e improvvisamente si è ritrovata ferita dall’apparecchio, usato per scattare le foto aeree. Subito è stata trasportata in ospedale per effettuare i dovuti accertamenti e, fortunatamente, le sue condizioni non sono apparse gravi. Ora a rivelare come sta la spettatrice ci pensa Orietta Berti. Innanzitutto, ammette di non aver visto in diretta quanto accaduto, ma di aver saputo tutto solo in un secondo momento.

“Il drone che è caduto su una spettatrice? Io non mi sono accorta di nulla, ho saputo dell’incidente dopo il concerto. Immagino lo spavento. Per fortuna ho saputo che la signora sta bene, le sono vicina”

Queste le parole della cantante, che assicura dunque che la signora rimasta ferita è in buone condizioni di salute. A breve, Orietta inizierà in un percorso in televisione, a fianco di Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip. Insieme alla moglie di Paolo Bonolis, la famosa artista rivestirà il ruolo di opinionista, dando così una mano ad Alfonso Signorini, che intanto sta preparando il cast della nuova edizione del reality show di Canale 5.

Mediaset punta molto su questo programma, tanto che dovrebbe durare circa 8 mesi. Orietta non sarà quindi presente a The Voice Senior, dove ha vestito i panni di Coach-Giurata, per prendere il posto di Adriana Volpe al GF Vip. Ha già assicurato di non avere intenzione di avere dei litigi sotto le luci dei riflettori con Bruganelli, al contrario di quanto accadeva durante la passata edizione.

Tra Sonia e Orietta c’è un buon rapporto e in passato hanno anche lavorato insieme. Dunque, si prospetta per la Berti un’esperienza serena e tranquilla. Certo, questo non è un dettaglio certo, in quanto quando ci si trova sotto le telecamere può succedere di tutto!