Grande Fratello Vip: nel cast due ex di Temptation Island

By

Il Grande Fratello Vip sta per tornare. Al momento, però, il cast ufficiale della settima edizione non è stato ancora annunciato. È chiaro solo il nome di un concorrente: il costumista e opinionista tv Giovanni Ciacci, che ha svelato di essere sieropositivo. Di recente Alfonso Signorini ha annunciato che ci saranno molte sorprese nella Casa più spiata d’Italia.

Stando a quanto spifferato dall’Investigatore Social – esperto di gossip e tv – la produzione del GF Vip non avrebbe ancora chiuso il cast della prossima edizione e sarebbe in trattative con due ex partecipanti di Temptation Island. Più precisamente con Valeria Liberati, che ha preso parte al programma di Maria De Filippi nell’estate 2020 con il fidanzato Ciavi Maliokapis, e Luciano Punzo.

Quest’ultimo non è nuovo al mondo dello spettacolo: in passato ha partecipato a Pechino Express in coppia con Gennaro Lillio e poi è stato protagonista di Temptation Island nel 2021. Nelle vesti di tentatore ha fatto capitolare la fidanzata Manuela, con la quale ha iniziato una relazione che va avanti ancora oggi tra alti e bassi, tra annunci di rottura e smentite.

Non è la prima volta che Signorini e gli altri autori del Grande Fratello Vip pescano da Temptation Island. In passato hanno varcato la Porta Rossa – dopo aver ottenuto grande popolarità grazie al docu-reality di Canale 5- Carlotta Dell’Isola, Selvaggia Roma, Alessandro Basciano.

Sia Valeria sia Luciano sono due personaggi molto interessati, che sicuramente sapranno rendere le dinamiche della Casa più spiata d’Italia più vivaci e movimentate. Tra l’altro sembra certa per il GF Vip 7 pure la presenza di Antonella Fiordelisi, che è stata tentatrice a Temptation Island nel 2017.

La spadista di Salerno ha poi fatto discutere per i presunti flirt con Gonzalo Higuain e con Flavio Briatore e per la lite con Elisabetta Gregoraci, dietro le quinte di Scherzi a parte. Senza dimenticare la liaison con Francesco Chiofalo, altro personaggio diventato noto grazie a Temptation Isand, durata due anni.

Il Grande Fratello Vip 7 partirà ufficialmente su Canale 5 lunedì 19 settembre. Alfonso Signorini sarà affiancato dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti.