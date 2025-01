Ora O Mai Più, Morlacchi, Jalisse, Lisa: che fanno ora i partecipanti

Ogni sabato su Rai 1 sta andando in onda una puntata della nuova edizione di Ora O Mai Più, programma condotto da Marco Liorni che dà una seconda opportunità alle vecchie glorie della musica. Recentemente una delle vincitrici degli anni scorsi, Lisa, si è scagliata contro il programma spiegando come, dopo la sua vittoria, non ha ottenuto le proposte lavorative che si aspettava. Altri protagonisti dello show, tuttavia, hanno effettivamente avuto un rilancio dopo la loro partecipazione. Analizziamo insieme chi.

Lisa contro Ora O Mai Più

E’ da poco iniziata la nuova edizione di Ora O Mai Più, il programma di Rai 1 condotto da Marco Liorni che offre una seconda possibilità a vecchie glorie della musica. Proprio a riguardo un’ex vincitrice dello show, Lisa, ha rilasciato un’intervista con TvBlog dove ha rivelato di non aver ottenuto il rilancio che sperava. La cantante, che ha trionfato nel 2018, ha difatti confessato di aver trovato le porte chiuse e non aver ricevuto quelle opportunità lavorative che si aspettava. Altri partecipanti di Ora O Mai Più, tuttavia, non hanno riscontrato le stesse difficoltà avute da Lisa.

Cosa fanno oggi alcuni partecipanti di Ora O Mai Più

Il vincitore della seconda edizione, Paolo Vallesi, ha effettivamente avuto un rilancio dopo la sua partecipazione al programma della Rai. Il cantante è stato ospite proprio nell’ultima puntata di Ora O Mai Più per duettare con alcuni concorrenti ed oggi pomeriggio è stato anche chiamato a La Volta Buona per parlare della sua carriera. Paolo non ha smesso di fare musica, pubblicando nuovi brani e duettando anche con artisti come Gigi D’Alessio e Gianni Morandi. Insomma Paolo è tornato in tv e la sua carriera sta continuando.

Nonostante i numerosi scarti a Sanremo, continuano a far parlare i Jalisse. Secondo classificato alla prima edizione di Ora O Mai Più, il duo è davvero molto amato dal pubblico. La voce femminile, Alessandra Drusian, è stata una delle protagoniste di Tale E Quale Show ed i Jalisse sono stati anche invitati come ospiti al Festival di Sanremo lo scorso anno. Come Drusian, anche Silvia Salemi, terza classificata nella seconda edizione di Ora O Mai Più, ha preso parte a Tale E Quale Show.

Colei che ha avuto il maggiore rilancio dopo la partecipazione ad Ora O Mai Più è stata tuttavia Jessica Morlacchi, ex cantante dei Gazosa. Dopo aver preso parte anche lei a Tale E Quale Show è stata ospite fissa al talk show di Rai 1 Oggi E’ Un Altro Giorno e ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello come concorrente.