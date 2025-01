Ora O Mai Più, errore penalizza Bucci. Liorni e Britti non da criticare

Nella puntata di Ora O Mai Più andata in onda ieri sera su Rai 1 c’è stata una polemica da parte di una delle concorrenti. Durante la sfida a due, infatti, un errore nel sistema ha penalizzato Antonella Bucci. La situazione, tuttavia, è rimasta invariata ed i voti attribuiti alle cantanti non sono stati modificati. Questo ha scatenato alcune critiche, sia da parte del pubblico che da parte dell’artista coinvolta. In verità, però, il comportamento del conduttore Marco Liorni e del giudice Alex Britti non è da condannare. Analizziamo il perché.

Errore penalizza Antonella Bucci

Ieri sera su Rai 1 è andata in onda la seconda puntata di Ora O Mai Più, il programma condotto da Marco Liorni che offre una seconda possibilità a vecchie glorie della musica. Dopo la manche canonica dove i concorrenti hanno duettato insieme ai propri coach, la seconda li ha visti sfidarsi a coppie in grandi successi di alcuni cantanti ospiti. Antonella Bucci e Carlotta hanno dovuto cantare con Alexia i brani “Dimmi Come” e “Per Dire Di No” ed i giudici hanno espresso le loro preferenze attraverso una votazione caricata al computer. Al momento del giudizio Patty Pravo ha rivelato di aver dato 9 ad entrambe, tuttavia Alexia ha fatto notare un errore nel sistema.

Sul maxischermo erano difatti segnati dei voti diversi rispetto a quelli detti dalla coach, ovvero un 7 per Bucci e un 9 per Carlotta. A quel punto sono state fatte le dovute verifiche e Marco Liorni ha segnalato che effettivamente c’era stato un errore nel digitare il voto e che quindi non si poteva più modificare. Questo ha scatenato immediatamente la reazione della concorrente coinvolta, penalizzata dall’accaduto. Antonella Bucci, ironicamente, ha difatti chiesto che i due voti mancanti le venissero attribuiti successivamente come bonus. Al momento della votazione di Alex Britti, tuttavia, il giudice non ha tenuto conto dell’errore e ha espresso le sue preferenze.

Il coach ha attribuito un 8 a Bucci ed un 7 a Carlotta, permettendo comunque alla prima di vincere la sfida. Nonostante ciò, Antonella ha polemizzato per il voto ricevuto. Nello specifico ha sottolineato che si aspettava di più poiché Britti era un bluesman e di conseguenza avrebbe dovuto apprezzare la sua esecuzione. Ha anche aggiunto di esserci rimasta male. Dapprima Alex le ha spiegato come il suo voto fosse comunque alto, per poi rispondere in modo più piccato dinanzi alla sua insistenza.

Queste le parole del giudice:

Forse proprio perché sono un bluesman sono abituato a certe sonorità e quando le sento riprodotte edulcorate magari mi stacco un attimino.

Perché Liorni e Britti non sono da criticare

La scelta di Alex Britti non è da condannare. Il coach ha difatti votato secondo il suo gusto personale, come giusto che sia. Inoltre, avendo espresso le preferenze al computer, i voti non sarebbero stati comunque modificabili. Allo stesso modo anche Marco Liorni, di fronte ad una valutazione già caricata nel sistema, non avrebbe potuto cambiare quanto fatto nonostante l’errore commesso da Patty Pravo.