Oppini struggente, 15 anni fa moriva l’ex: “Nessun addio”. Alba: “Inferno”

Francesco Oppini stretto nella morsa del dolore. Esattamente 15 anni fa, il 17 ottobre del 2006, moriva la sua fidanzata di allora, Luana, tragicamente deceduta dopo essere rimasta vittima di un funesto incidente stradale. Il telecronista ed ex gieffino vip, all’epoca, aveva 24 anni e con ‘Lu’, come continua a chiamarla affettuosamente, stava vivendo un favoloso amore giovanile. Quel sogno si è trasformato in dramma quando la ragazza, che stava rincasando dopo una giornata di lavoro, per evitare una persona in bici, è rimasta vittima di un incidente che non le ha lasciato scampo.

“Ci sono quelle date che non vorresti rivivere mai, oggi purtroppo, è una di quelle. Quindici anni senza te piccola Lu’. Sei e sarai sempre luce, sole e sorriso e non esistono addii tra noi, perché ovunque tu sia, sarai sempre nel mio cuore”. Così Francesco Oppini su Instagram, a corredo di una fotografia della compianta ragazza. Anche Alba Parietti ha scritto un lungo messaggio sui suoi canali social, ripercorrendo la dolorosa vicenda.

“Ciao Luana – esordisce la showgirl torinese -, sono passati 15 anni, oggi saresti una donna di 40 anni. Ma tutto è finito quella maledetta notte. Non c’è stato nulla di più brutto da ricordare di quel momento che ha spento il tuo sorriso e con la tua partenza per quel viaggio per noi tutti. Per tua madre, tua sorella e per Francesco l’inferno sulla terra“.

“Solo chi ha vissuto la tragedia di perdere una persona cara – prosegue la Parietti -, giovane bella piena di vita può capire cosa significhi quel dolore immenso che non avrà mai fine. Penso a te, all’ultimo saluto allegri sulla porta, all’incubo delle ore e degli anni dopo. Ma una cosa l’hai lasciata: la tua bellezza, la tua energia, la tua bontà, la tua generosità”.

“Noi non ti dimenticheremo mai bellissima creatura invisibile e presente. Ciao adorata Luana, domani avresti compiuto gli anni ma quel compleanno, allora come oggi, non è una data felice. Ti ameremo per sempre e tu ci sarai sempre in ogni cosa bella come te. Ciao Luana”, conclude Alba.

Francesco Oppini e le confidenze relative a Luana durante il GF Vip

Francesco, quando ha partecipato al Grande Fratello Vip 5, ha parlato del profondo dolore provato il giorno in cui seppe della scomparsa di Luana. Un dolore che ancora oggi non se ne va. Ai suoi compagni di viaggio nella Casa più spiata d’Italia, confidava che quando si è giovani, poco più che ventenni, si pensa a tutto tranne che possa capitare una simile tragedia. Tuttavia, con il senno di poi, provando a trovare un lato positivo alla vicenda, aggiungeva che casi del genere temprano il carattere e fanno crescere in fretta.

“Lei prima era fidanzata con un’altra persona, avevamo appena iniziato a viverci a pieno. Non voleva dirlo ai suoi per non farmi passare per uno poco per bene”, spiegava Francesco, ricordando con intenso affetto i giorni passati al fianco di Luana. L’amarezza per quel che avvenne fu ancor più lancinante per il fatto che il giorno dopo il dramma, la giovane avrebbe compiuto gli anni.

Oppini, sempre al GF Vip, ha raccontato che le aveva comprato un regalo e organizzato una sorpresa. Poi l’inferno: la mamma di Luana lo ha informato di quanto accaduto, riferendogli ciò che mai nessuno vorrebbe sentirsi dire. Oggi Francesco è felice e sereno accanto alla compagna Cristina Tomasini, anche lei amatissima da mamma Alba. Nonostante ciò, resta vivo in lui il ricordo indelebile di Luana, vita spezzata in un grigio giorno d’autunno.