Oppini, la fidanzata Cristina non le manda a dire: “Dayane? Tentatrice”

Adesso parla Cristina, la fidanzata di Francesco Oppini. Al Grande Fratello Vip 5 il figlio di Alba Parietti è finito inconsapevolmente al centro di un triangolo amoroso. Ma è bene sottolineare, ed evidenziare, che ne era inconsapevole. Lui non ha mai negato di avere una bella sintonia con Dayane Mello e di apprezzarla come persona, ma ha sempre messo in chiaro le cose tra loro: è solo amicizia. Francesco è innamoratissimo della sua Cristina e non fa altro che ripeterlo al Gf Vip, pure se qualcuno continua a pensare che cerchi troppo Dayane nella Casa. Oppini aveva detto di voler mettere dei paletti nel rapporto con Dayane, ma per qualcuno sono ancora insufficienti. Dal canto suo, il concorrente agisce come meglio crede perché consapevole di essere in buona fede e di non avere malizia con Dayane Mello. Ma la sua fidanzata Cristina cosa ne pensa? Glielo ha chiesto Novella 2000, che ha pubblicato una lunga intervista di Cristina. Che non le ha mandate a dire alla bella Dayane!

Gf Vip, dopo il gossip tra Oppini e Dayane oggi parla la fidanzata Cristina

Innanzitutto Cristina ha chiarito che quanto è accaduto non mette assolutamente in discussione il suo rapporto con Francesco. Loro si amano, stanno insieme da due anni e stanno progettando una convivenza insieme. Anzi, forse pure il matrimonio e di sicuro una figlia. Che sia femmina: Francesco vorrebbe una seconda donna come Cristina da amare, ha raccontato lei. Il rapporto insomma appare ben solido e non sta traballando. Ciò che a Cristina non è piaciuto è che Dayane abbia agito alle spalle di Francesco, quando ha detto che lui aveva fatto il primo passo. In effetti quando poi Francesco ha scoperto tutto non ha reagito affatto bene, e ci sono stati altri episodi in cui ha provato fastidio per dei comportamenti della Mello. Eppure continuano ad avere un bel rapporto e a cercarsi, spesso, nella Casa. Cristina è estranea alle dinamiche della televisione ed è certa che abbiano costruito intorno a Francesco una “bomba insidiosa”.

Francesco Oppini, la fidanzata Cristina su Dayane: “Sirena tentatrice”

“La signora Mello ha detto, ha insinuato, dopo aver fatto pressione su di lui per giorni, e per giorni lui non ha abboccato”, ha detto Cristina prima di parlare dell’episodio del primo passo fatto dal suo fidanzato. Lei è rimasta spiazzata davanti alla tv sentendo questa frase di Dayane, perché per lei non si tratta di dinamiche da reality show: “Per me Francesco non è un gioco”, ha infatti chiarito. Cristina non ha timori né dubbi sull’amore che la lega a Oppini e non ha nulla da recriminare al suo fidanzato sul comportamento nella Casa. Anche in relazione alla Mello. Nelle sue parole c’è anche un tono di rimprovero verso gli autori del Gf Vip, però. Queste le sue parole: “Avrei pensato maggiore rispetto. Mi hanno pure chiamato dalla produzione. Non avrei pensato che gli avrebbero messo sulla rotta una sirena tentatrice per farlo abbattere sugli scogli”.

Cristina, la fidanzata di Francesco Oppini, sul Gf Vip: “La nostra felicità che va al di là dello share di un reality”

A darle sostegno in questi giorni è sua suocera Alba Parietti, sempre in prima linea per difendere suo figlio ma anche il sentimento che lo lega a Cristina. Quest’ultima su Alba ha detto che la sta aiutando ad affrontare questo momento, visto che lei non fa parte del mondo dello spettacolo. Ma certe dinamiche del gioco le hanno provocato delle ferite: “Certe ‘dinamiche’ possono fare male. Molto male. E non perché c’è il mio futuro di mezzo, ma perché c’è la nostra felicità che va al di là dello share di un reality”.