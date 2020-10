Francesco Oppini scopre i confessionali di Dayane: “Hai pestato una ca…”

Francesco Oppini è stato messo di fronte alla verità dopo le ultime vicende della Casa del Gf Vip. Ovviamente per quanto riguarda Dayane Mello. Alfonso Signorini ha fatto un recap di quanto è successo con la modella. Alba Parietti infatti ha chiesto tramite Instagram che suo figlio venisse messo al corrente del confessionale fatto dalla modella. Alfonso ha detto che lo avrebbero fatto a prescindere e infatti così è stato. Nel montaggio però è stato inserito anche il confessionale di Francesco in cui dice di essere molto innamorato della sua fidanzata Cristina. Ha anche detto di aver paura che si fosse arrabbiata per il nulla, poi sono arrivate le immagini in cui Dayane ha parlato del suo famoso primo passo già fatto. Un bigliettino di Oppini dato a lei in cui c’era scritto “ti voglio bene”. Ma lui ha subito negato, ancor prima che finisse la clip.

Gf Vip, Oppini scopre i confessionali di Dayane e non reagisce bene

Il figlio di Alba non sembrava contentissimo: “Il bigliettino finiva con un ti voglio bene e c’era scritto ne parliamo quando usciamo, ma sulla reazione con il beauty a Franceska”. Quindi c’era un motivo e non era un ti voglio bene scritto per altri motivi. Nessun primo passo, ma Francesco ha confermato di trovarsi bene con lei. E ha chiarito di sapere bene fin dove può arrivare e dove invece deve fermarsi nel rapporto con Dayane. Per quanto riguarda gli abbracci che forse per qualcuno sono stati troppi, Oppini ha spiegato di aver sviluppato un bisogno di contatto dopo il lockdown. Anche con Myriam, ha aggiunto, ci sono stati tanti abbracci e non hanno fatto lo stesso scalpore di quelli con Dayane. E ha chiarito la sua posizione, come ha chiesto la fidanzata oggi: “So quanto la mia ragazza è sensibile e se ho sbagliato chiedo scusa a lei, non ad altri”.

Francesco Oppini rassicura la fidanzata Cristina: “Lei è diversa”

Uscendo dal confessionale, Francesco ha fatto notare a Dayane di aver commesso un errore e di aver “pestato una ca..a”. Pare insomma non gli sia piaciuto ciò che ha raccontato in giro a proposito del bigliettino, e non solo, perché secondo lui ha omesso una parte fondamentale dello stesso che avrebbe spiegato meglio tutto. E poi ha ribadito ancora una volta tutto il suo amore e la sua fedeltà verso Cristina: “La mia ragazza è una persona diversa da tutto ciò che c’è in giro”. Parole che ogni donna vorrebbe sentirsi dire! Dopo stasera anche Alba sarà più tranquilla…