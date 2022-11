Fermi tutti: c’è ancora una possibilità di rivedere Luca Onestini e Ivana Mrazova insieme? Se così fosse, i fan si aggrapperebbero a questa possibilità con tutte le forze. Luca e Ivana sono stati una coppia non amata, di più: agli occhi del pubblico erano la coppia perfetta. Per questo la fine del loro amore è stata un fulmine a ciel sereno e ancora oggi sentendoli parlare l’uno dell’altra c’è chi non si arrende alla fine di questo amore. E se neanche loro due si fossero arresi del tutto? Gli ultimi gossip lasciano una piccola porticina aperta.

I fan più attenti avranno notato che Ivana Mrazova non ha mai parlato di Onestini, non ha mai detto nulla sulla fine della loro storia. Forse perché non è davvero svanito del tutto il sentimento che li unisce. Una scelta ben precisa, non solo un tentativo di evitare il gossip. Proprio ieri Ivana ha raccontato di aver passato i due anni peggiori della sua vita. E prima che iniziassero questi due anni, è finita la storia con Luca. Non vuol dire che Ivana sia stata male senza Luca, ma che la decisione di troncare potrebbe essere arrivata in seguito a un suo malessere personale.

Le ultimissime su Luca e Ivana sono arrivate oggi dal settimanale Chi, che ha interpellato amici e parenti sulla fine della loro storia. Ebbene, ciò che pare di capire è che tra Onestini e Ivana potrebbe non essere finita davvero e per sempre. A prendere la decisione di troncare è stata lei, che ha lasciato Luca con un messaggio sul telefono. Un gesto che ha fatto soffrire molto Onestini. Hanno continuato a sentirsi però e non è detto che il loro sentimento si sia davvero esaurito. L’agente di Ivana ha parlato così:

“Luca e Ivana non si sono mai lasciati ‘realmente’ e guardandosi in faccia. Fino alla scorsa estate si sentivano regolarmente e credo che il loro amore non fosse finito. Per questo Ivana non ha mai rilasciato alcuna dichiarazione pubblica su Luca e non lo farà nemmeno adesso. Tra i due c’è ancora dell’affetto”

Non si sono lasciati realmente, nel senso che nella realtà, faccia a faccia, non c’è stato l’addio ma è stato solo un addio virtuale. Da quel momento non si sono più guardati negli occhi? Questo pare di capire, e chissà cosa potrebbe accadere in quel caso. Quando l’amore è stato forte e profondo, tutto può succedere. Anche la famiglia Onestini ha confermato che non si sono detti addio di persona e che fino ad agosto si sentivano al telefono.

Sempre Simone, l’agente di Ivana, ha detto di aver riproposto la sua assistita l’anno scorso per il GF Vip per darle un’opportunità per ricominciare. Alla fine non se ne è fatto nulla, però. Adesso l’agente ha messo la pulce nell’orecchio di Signorini e dei fan: “Chissà: il GF Vip li ha uniti, magari li farà ritrovare. Oppure avranno l’occasione per dirsi addio, ma guardandosi negli occhi”. Ci sarà un confronto tra Onestini e Ivana al GF Vip 7? Se così fosse la speranza è che accada prima che Luca si avvicini sentimentalmente a Nikita, che è molto presa da lui e i fan non vorrebbero mai vederla soffrire.