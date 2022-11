Ivana Mrazova, modella di origini ceche nota in Italia per essere stata protagonista al Festival di Sanremo e al Grande Fratello Vip 2, tramite un video postato sui suoi profili social ha spiegato che gli ultimi due anni della sua vita sono stati un incubo. Da qui la sua decisione di affidarsi a dei professionisti della salute mentale. Mrazova non è entrata nello specifico di quel che le è accaduto. I racconti cronachistici in merito alle sue vicende raccontano però che negli ultimi 24 mesi la giovane 30enne ha dovuto da un lato affrontare la dolorosa perdita di suo padre, dall’altro la fine della relazione sentimentale con Luca Onestini.

Tra i due scoccò la scintilla proprio al GF Vip 2. L’amore è durato per quattro anni, per poi naufragare in circostanze mai chiarite del tutto dai diretti interessati. Da quel che si è appreso, si è capito che la rottura non è stata ‘soft’. Qualche dettaglio su come e perché è finita la love story lo ha narrato Onestini di recente, all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 7.

Ivana Mrazova e il crollo: così ha deciso di farsi aiutare

“Se non stiamo bene nella nostra testa dove andiamo? Non andiamo da nessuna parte o in parti sbagliate”. Così Ivana nel filmato con il quale ha invitato tutti i suoi ‘seguaci’ a non esitare a contattare persone competenti laddove si abbiano crolli emotivi. “Sono stati gli anni più brutti della mia vita. Credevo di farcela da sola, ma è arrivato un momento in cui non ce l’ho fatta”, ha aggiunto. A corredo del video un messaggio in cui ha ulteriormente spiegato il periodo difficile vissuto.

“Oggi – ha scritto la modella – volevo parlarvi di una cosa molto importante, che mi sta a cuore e della quale si parla troppo poco… Ovvero la salute mentale. Personalmente negli ultimi due anni, con le cose che purtroppo mi sono successe una dietro l’altra, posso dire che ho toccato il fondo. Arrivata ad un certo punto non riuscivo più a gestire le cose da sola e avevo bisogno di aiuto”.

“Fare quel primo passo non è facile, ma è fondamentale per Noi e per la Nostra salute. Non abbiate paura di farvi aiutare, qualsiasi cosa si tratti. Tanto la vita è una e bisogna prendersene cura”, ha concluso Mrazova. In effetti che qualcosa non andasse lo si era intuito. Ivana, dopo la morte del padre e la fine della love story con Luca Onestini è apparsa sempre meno sui social. Praticamente mai in tv. Ora si ha una spiegazione di questa sua ‘latitanza’ dai riflettori mediatici.

La reazione dei fan al messaggio divulgato dalla modella ceca

Molti fan, dopo aver visto il videomessaggio, hanno espresso vicinanza e sostegno alla loro beniamina. Tanti anche coloro che hanno apprezzato il consiglio di farsi aiutare da personale competente quando si hanno dei momenti no dal punto di vista emotivo e mentale. Non sono nemmeno mancate le critiche: qualche utente ha accusato la modella di fare pubblicità su un tema delicato.