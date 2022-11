Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono lasciati nel 2021. Una rottura che ha spezzato il cuore di milioni di fan del Grande Fratello Vip che nella seconda edizione del reality show avevano assistito alla nascita di questo amore così speciale. Nonostante un’intesa invidiabile e una convivenza ben avviata a Milano alla fine la coppia è scoppiata. Una separazione piuttosto burrascosa, tanto che Luca e Ivana non si sono parlati per un lungo periodo.

I motivi per cui Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono lasciati

Ora che è tornato nella Casa più spiata d’Italia l’ex Mister Italia nonché ex tronista di Uomini e Donne ha svelato a Daniele Dal Moro e Wilma Goich i motivi che l’hanno spinto a chiudere la sua relazione con Ivana Mrazova. Come riporta Biccy, Luca Onestini ha confidato:

“Siamo stati insieme tre anni e mezzo. Lei è una bellissima persona, simpatica, buona, di cuore, non posso che parlarne benissimo. Io pensavo che lei fosse proprio la donna della mia vita. Come mai è finita? Durante il Covid sono successe cose particolari per tutti. Sono stati anni particolari e difficili. Alla prima difficoltà non l’abbiamo superata. poi le cose sono andate cambiando, il rapporto si era incrinato. Abbiamo anche vissuto periodi separati. Molti momenti del Covid non li abbiamo passati insieme”

Luca Onestini ha ricordato con affetto e dolcezza la sua lunga storia d’amore con Ivana Mrazova:

“Quando stavamo insieme non ci siamo mai annoiati. C’era sintonia e ci spaccavamo dalle risate. Eravamo molto simili nelle cose importanti. Però la decisione è arrivata quando abbiamo visto che alla prima difficoltà siamo caduti entrambi, non siamo riusciti a superarla. Se siamo in buoni rapporti? All’inizio non ci siamo più sentiti, siamo stati un botto senza sentirci. Lei per me avrà sempre un posto importante nel mio cuore e non lo tocca nessuno. Anche perché la storia è stata davvero bella”

Le parole di Luca Onestini confermano quelle dette da Ivana Mrazova qualche mese fa. Sui social network l’ex valletta del Festival di Sanremo ha confidato di aver ritrovato un rapporto cordiale e civile con il suo ex fidanzato. Dopo il loro addio Luca ha raggiunto una certa popolarità in Spagna, dove ha vissuto una liaison con la giornalista Cristina Porta. Ivana non è invece mai uscita allo scoperto con un altro ragazzo.

La storia d’amore tra Luca e Ivana è sbocciata al Grande Fratello Vip

Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono conosciuti nel 2017, alla seconda edizione del Grande Fratello Vip, quella vinta da Daniele Bossari. Luca si è classificato al secondo posto mentre Ivana ha raggiunto la terza posizione. Nel bunker di Cinecittà i due hanno stretto un legame molto forte senza però mai spingersi oltre davanti alle telecamere.

Durante la sua permanenza nel reality show di Canale 5 la modella era legata infatti ad un’altra persona. Terminato il programma Ivana ha capito di provare un sentimento per Luca ed è così iniziata la loro storia d’amore, giunta purtroppo al termine qualche anno dopo.