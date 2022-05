Ivana Mrazova, passi avanti nel rapporto con Luca Onestini oggi: parla lei

Ivana Mrazova e Luca Onestini sono in buoni rapporti oggi. Le ultime notizie sui due dopo la rottura non erano affatto buone, tant’è che i fan erano molto dispiaciuti di come fosse finita tra loro. Sono stati una coppia amatissima, tantissime persone li hanno supportati e amati dopo il Grande Fratello Vip 2 e la notizia della loro rottura ha colto tantissimi di sorpresa. Un fulmine a ciel sereno, ma è stato un addio definitivo. Non ci sono stati ritorni di fiamma nel frattempo, in più ci sono stati gossip che hanno parlato di un addio burrascoso per loro.

Si era vociferato infatti che ci fossero zero rapporti tra loro, ma è evidente che qualcosa è cambiato. O hanno fatto passi avanti nel rapporto oppure quelle voci erano infondate, o quantomeno un po’ gonfiate. Oggi comunque Ivana Mrazova ha detto di essere in buoni rapporti con Luca. Ha risposto alle domande dei fan e una era proprio su Onestini. Le hanno chiesto se sono in buoni rapporti, lei ha risposto così: “Tanti mi state chiedendo di Luca. Comunque sì, siamo in buoni rapporti”. Che sia stato il piccolo Teddy a farli riavvicinare?

Qualche mese fa, infatti, è venuto a mancare il cagnolino di Ivana a cui anche Luca era molto legato. Onestini ha scritto un messaggio sui social per il cagnolino, magari i due si sono sentiti in quelle circostanze e hanno messo una pietra sopra al passato. A proposito di Teddy, tra le domande le hanno anche chiesto se ha intenzione di prendere un altro cagnolino dopo la scomparsa del suo piccolino. Ivana al momento non se la sente ancora: più in là di sicuro sì, ma per ora non è ancora pronta, è troppo presto. Sente ancora tanto la mancanza di Teddy, una mancanza che non riesce a descrivere a parole.

Tornando alle questioni di cuore, al momento Ivana Mrazova è single. Questo almeno è sembrato di capire, perché le hanno chiesto se è aperta all’amore e lei ha risposto in modo affermativo: “Sono aperta all’amore”. In realtà ha anche giocato su un errore nella domanda, scritta al maschile, e lei ha risposto al maschile. Nulla esclude, però, che nel dare la risposta non abbia detto anche la verità, oltre a voler rispondere con il sorriso a quell’errore.