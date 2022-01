Ivana Mrazova, zero rapporti con l’ex Luca Onestini: un addio burrascoso

I due ex, che hanno chiuso la loro relazione lo scorso agosto, non sono rimasti in buoni rapporti: dichiarazioni e retroscena

Ivana Mrazova ha recuperato il sorriso dopo aver vissuto dei mesi difficili. Anche nella vita di Luca Onestini è tornata la serenità: l’ex tronista 28enne bolognese, dopo la fine della lunga relazione con la modella ceca, si è avventurato in un reality spagnolo, Secret Story, vincendolo e trovando un nuovo amore al fianco della seducente Cristina Porta. E con la Mrazova? In che rapporti è rimasto? L’addio è stato burrascoso e, a oggi, non ci sarebbe più alcun contatto tra i due ex che in alcune occasioni hanno fatto trapelare un certo disappunto per come è naufragato il loro amore.

La relazione è decollata nel dicembre 2017: Luca e Ivana si conobbero nel corso del GF Vip 2. All’interno della Casa più spiata d’Italia si intuì che era nato un feeling sentimentale per nulla trascurabile ma tra le mura di Cinecittà non accadde nulla. I due giovani preferirono non affrettare i tempi e conoscersi meglio a telecamere spente. Detto, fatto: finito il programma si videro in privato e iniziarono a coltivare un amore che si è spento lo scorso agosto tra le polemiche.

Luca Onestini e Ivana Mrazova: perché si sono lasciati

Il primo ad annunciare che la love story era giunta al capolinea fu Onestini, con un post Instagram: “È stata una storia d’amore stupenda, mi porterò dentro i momenti più belli e li ricorderò sempre con un sorriso. Però a volte semplicemente le cose prima cambiano e poi finiscono. Ci abbiamo provato e riprovato, ci siamo aspettati, supportati ma siamo arrivati insieme a capire che le nostre strade purtroppo devono dividersi. La stima rimane, il bene anche”. Un messaggio che all’apparenza sembrò privo di vena polemica. Ci si aspettava che Ivana lo condividesse interamente ma non lo fece. Anzi mostrò di non essere d’accordo con le parole dell’ormai ex compagno.

“Come avete visto dal post di Luca – replicò la modella ceca -, la nostra storia è finita. Penso però che non ‘ci siamo aspettati e supportati’. Penso che non siamo riusciti a gestire una cosa che era bellissima. L’ultimo anno ci ha messo davanti a tante prove e non le abbiamo superate. Il nostro libro finisce qui”.

Sulla vicenda calò il silenzio per alcuni giorni. A romperlo ci pensò Chi Magazine che riferì che l’ex tronista e la Mrazova erano in “rapporti pessimi”. Insomma, l’addio sentimentale non si consumò a tarallucci e vino. Nel frattempo il gossip braccò il bolognese affibbiandogli un paio di flirt. Voci che mandarono su tutte le furie il diretto interessato, il quale sostenne che a porre fine alla relazione fu Ivana, tramite dei messaggi WhatsApp:

“Io vengo da un periodo davvero complicato di grande sofferenza. Sto male oggi, sono stato male ieri e starò male i prossimi mesi. Andrà avanti. Questa è stata una storia lunga, quindi ti rimane dentro e chiuderla non può essere facile. Esco e cerco di distrarmi altrimenti c’è da tagliarsi le vene stando in casa. Cerco di stare in mezzo alla gente ma non è facile. Io sono stato lasciato su WhatsApp dopo quattro anni e, come se non bastasse, devo essere dipinto come un put…re, che salta di fiore in fiore. Ma stiamo scherzando?”.

Luca ha ribadito la medesima versione anche a Secret Story:

“Io non ho lasciato la mia fidanzata – ha raccontato nel corso della sua esperienza nel programma spagnolo che lo ha visto trionfare -. Mi ha lasciato lei. Certo che non sto bene, ma bisogna tirare avanti. Però è normale stare così dopo così tanto tempo. Stavamo insieme da 4 anni ed è stata una storia d’amore incredibile. Vivevamo insieme, ma ho vissuto il lockdown da solo a casa perché lei è partita. Perché mi ha lasciato? Dovete chiederlo a lei, io non le ho fatto nulla. Non mi ha accusato di nulla, mi ha solo detto che sono successe tante cose…”.

Qualcuno si aspettava che dopo le parole pronunciate da Onestini, Ivana raccontasse la sua versione dei fatti. La modella ha invece preferito rimanere in assoluto silenzio, non alimentando il chiacchiericcio scatenatosi attorno alla fine della love story. Da allora, su di lei e sull’ex tronista è calato definitivamente il sipario.