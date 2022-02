Ivana Mrazova, morto il cagnolino Teddy: arriva il messaggio di Onestini

Il chihuahua della modella non ce l’ha fatta, la notizia della sua scomparsa non ha lasciato indifferente Luca

Il cagnolino Teddy di Ivana Mrazova è morto. Il piccolino stava lottando da qualche tempo ormai contro un tumore, ma alla fine non ce l’ha fatta. La modella ha aggiornato i suoi fan sulle condizioni di salute del piccolino di casa, fino alla notizia della sua scomparsa. Era un po’ di tempo ormai che Ivana raccontava delle visite e degli interventi che il suo Teddy stava affrontando e non aveva nascosto le sue preoccupazioni. Evidentemente la situazione era abbastanza grave sin dall’inizio, ma il legame tra Ivana e Teddy era molto forte e di sicuro neanche il tempo le ha dato modo di abituarsi al momento in cui sarebbe rimasta senza di lui.

In realtà ieri mattina sembrava che la situazione fosse migliorata. Con un messaggio e una foto su Instagram, Ivana aveva raccontato che il piccolo Teddy aveva superato l’intervento e che si stava risvegliando piano piano dall’anestesia. I medici erano riusciti a operarlo e a togliere il tumore, Teddy doveva stabilizzarsi nelle ore a seguire. La Mrazova ha continuato a chiedere ai suoi fan di pregare per il suo cagnolino, di inviarle energia positiva e tante preghiere per il piccolo. “Adesso ha bisogno di noi”, ha scritto pubblicando una foto in cui Teddy era sul lettino dopo l’intervento.

A distanza di sei ore dall’annuncio dell’operazione andata bene, però, Ivana ha annunciato la morte di Teddy: “Il mio amore più grande non ce l’ha fatta”. Ha aggiunto un cuore spezzato e ha pubblicato anche una foto in cui lo stringe per l’ultima volta, avvolto in una coperta. Il dolore per Ivana è grandissimo, era molto legata a quel tenero cagnolino e persino nella Casa del Grande Fratello Vip non faceva che parlare di lui.

Quasi un po’ a sorpresa, Luca Onestini ha scritto un messaggio per il cagnolino di Ivana Mrazova. Lui ha vissuto per un lungo periodo insieme a Teddy e per questo era tanto affezionato a lui. Luca non è rimasto indifferente davanti alla scomparsa del cane, ma nel suo messaggio non non c’è nessun riferimento a Ivana:

“Abbiamo passato 4 anni bellissimi insieme, sei entrato nella mia vita e l’hai colorata di tanti momenti dolcissimi. Il tuo cuoricino per quanto mi riguarda non smetterà mai di battere. Ti voglio bene Teddino, corri e gioca anche in cielo come hai sempre fatto. Noi qui ti ricorderemo sempre”

Luca ha anche pubblicato un video nel quale lui e Teddy giocano in spiaggia e si rincorrono. “Vola felice piccolo Teddy”, ha aggiunto. Nulla esclude che Onestini abbia scritto in privato a Ivana, comprendendo che per lei questo non è affatto un momento facile. Ma è anche possibile che non ci siano stati contatti fra loro, perché pare non si siano lasciati in buonissimi rapporti.