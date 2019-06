Once Upon a Time in Hollywood: trama, cast e data d’uscita

Once Upon a Time in Hollywood di Quentin Tarantino: tutto quello che c’è da sapere

Il nuovo film di Quentin Tarantino è già super atteso. La pellicola non solo vanta un cast eccezionale ma racconta una delle pagine più buie per gli Stati Uniti d’America, la cui felicità fu minata negli anni ’60 dal terribili Charles Manson. La trama del film infatti si fa a metà: da una parte ci sono i racconti che potremmo definire storici, dall’altra la storia fittizia, a cui prendono parte Leonardo DiCaprio e Brad Pitt. Il regista di Kill Bill ha voluto un cast d’eccezione per il suo ultimo film Once Upon a Time in Hollywood (C’era una volta a Hollywood) che uscirà al cinema il prossimo 19 settembre. Atteso dall’inizio della riprese, la pellicola ricorderà, a cinquant’anni di distanza, l’eccidio di Cielo Drive dove persero la vita la moglie del regista Roman Polanski, Sharon Tate, e alcuni amici della coppia.

Once Upon a Time in Hollywood: la trama

Gli amanti del cinema staranno attendendo l’uscita di Once Upon a Time in Holywood ormai da tantissimo tempo. Il film diretto da Quentin Tarantino racconterà la storia di Rick Dalton (DiCaprio) star della tv in declino e che vuole sfondare nel cinema, mentre Cliff Booth (Pitt) è uno stuntman suo amico. Dalton vive accanto a Sharon Tate, attrice agli esordi molto promettente e moglie del regista polacco Roman Polanski. Proprio l’uccisione della giovane promessa del cinema statunitense, Sharon, farà da sfondo alla storia principale. Ad uccidere la donna, incinta, saranno dei giovani che facevano parte della “Manson Family“, ossia un gruppetto di ragazzi che seguivano le idee di Charles Manson, il criminale morto nel 2017. Fu proprio lui il mandante dell’eccidio di Cielo Drive. Quell’episodio segnò l’intero 1969 e tutti gli anni a seguire.

Il cast del film di Tarantino

Come vi abbiamo già detto più volte, il cast dell’ultimo film di Tarantino è davvero d’eccezione. Tra i volti più noti ricordiamo Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino e Dakota Fanning. Una parte sarà interpretata anche da Luke Perry, l’attore di Beverly Hills 90210 morto dopo le conseguenze di un ictus alcuni mesi fa.