Brad Pitt, la madre furiosa con Angelina Jolie: “Trattato in modo crudele”

Brad Pitt e Angelina Jolie news: la madre dell’attore furiosa con l’ex nuora

A tre anni dall’annuncio ufficiale, continua a far notizia il divorzio tra Angelina Jolie e Brad Pitt. I due solo di recente hanno trovato un accordo per la custodia dei sei figli, di cui tre adottati e tre naturali. Nonostante l’intesa in tribunale, gli animi non sono così distesi come si può pensare. E in particolare c’è una persona che è molto arrabbiata con Angelina. Si tratta di Jane, la madre di Brad, che non ha reagito molto bene al comportamento dell’ex nuora. Secondo quanto riporta Radar Online la signora è furiosa con la diva di Hollywood per il modo in cui ha ridotto il figlio. Che, in passato, ha avuto più di qualche problema con l’alcol.

Perché la madre di Brad Pitt è arrabbiata con Angelina Jolie

“Jane crede che Angelina sia una manipolatrice. Pensa che suo figlio sia stato trattato in modo crudele e sia stato manipolato, e che lei non lo lasci andare”, si legge sul magazine americano. Non solo: la signora Pitt non ha apprezzato il modo in cui è stato gestito il divorzio e le conseguenze che hanno dovuto affrontare i nipotini. “Jane è una persona difficile, non perdonerà mai ad Angelina per aver messo in mezzo la famiglia nel loro divorzio. Specialmente per il fatto che da quando hanno annunciato il divorzio hanno visto i bambini a malapena”, fa sapere Radar Online.

La madre di Brad Pitt vuole incontrare Angelina Jolie

“Brad ha dovuto implorare sua madre numerose volte di non saltare su un aereo per andare ad affrontare Angelina Jolie. Ma lei vuole guardarla negli occhi e dirle cosa pensa sul suo conto. La biasima per aver rovinato la vita di suo figlio e vuole risposte”, aggiunge l’insider. Ci sarà mai questo incontro faccia a faccia?