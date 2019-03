Luke Perry è morto: l’attore di Beverly Hills aveva 52 anni

È morto l’attore di Beverly Hills Luke Perry

Luke Perry non ce l’ha fatta. L’attore, famoso per il ruolo di Dylan nella serie tv Beverly Hills, è morto all’età di 52 anni. L’interprete – che nel 1995 aveva girato in Italia il film Vacanze di Natale 1995 con Cristiana Capotondi e Massimo Boldi – è stato colpito una settimana fa da un violento ictus. I dottori lo avevano sedato nella speranza che si riprendesse, ma il danno al cervello era troppo esteso. Luke è morto lunedì mattina al St. Joseph’s Hospital di Burbank, nella contea di Los Angeles. A riportare per primo la notizia è stato TMZ. Di recente Perry era diventato una star tra le nuove generazioni grazie al telefilm Riverdale. Luke Perry lascia due figli – Jack e Sophie – di 20 e 18 anni, avuti dall’ex compagna Rachel.