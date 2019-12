Oltre la soglia cambia di nuovo giorno: quando sarà trasmessa l’ultima puntata

Nuova programmazione Oltre la soglia: l’ultima puntata in onda martedì 17 dicembre

Che le fiction non stiano dando parecchie soddisfazioni a Mediaset in questo periodo è del tutto evidente, vista la fine che ha fatto Il processo e considerando il nuovo cambio di programmazione della fiction Oltre la soglia. Se ricordate bene, la prima è stata chiusa anticipatamente con una maratona di puntate mandate in onda venerdì; lo stesso non succederà alla fiction con Gabriella Pession che purtroppo però avrà un trattamento simile. Ma veniamo al dunque.

Oltre la soglia si sposta a martedì: Tosca Navarro saluta tutti dalle 23.40 in poi

Oltre la soglia sarebbe dovuto andare in onda domenica 15 dicembre: sarebbe stata l’ultima puntata della storia di Tosca Navarro che – come ben sapete – ormai dovrà parlare apertamente a tutti del segreto che riguarda la sua storia e il suo passato. Mediaset non ha deciso di chiudere prima la serie senza mandare in onda l’ultima puntata ma ha optato per un cambio di giornata spostandola al martedì. La sorpresa sta nell’orario di messa in onda: Oltre la soglia sarà trasmesso martedì 17 dicembre in seconda serata, cioè dalle 23.40 in poi.

Le ragioni di Mediaset: perché Oltre la soglia è stato spostato

Teniamo a sottolineare che il comportamento di Mediaset non è ingiusto né irrispettoso perché, nonostante Oltre la soglia sia un prodotto di qualità, non è andato affatto bene: la penultima puntata ad esempio ha fatto solo il 6.55% di share, ed è normale che una rete che vive di pubblicità pensi a fare il possibile per arginare i danni (cercando di non danneggiare i telespettatori). Non ci resta che augurarvi una buona visione! L’ultima puntata di Oltre la soglia vi aspetta!